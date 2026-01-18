설상 첫 金, 꿈 아니다… 월드컵 3연승 최가온 “자신감 차오른다”

설상 첫 金, 꿈 아니다… 월드컵 3연승 최가온 “자신감 차오른다”
18세 스노보더 최가온(세화여고)이 2년 전 큰 부상을 당했던 장소에서 월드컵 3연속 우승을 차지하며 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 메달 기대감을 높였다. 올림픽 최종 모의고사 격으로 치러진 월드컵 무대에서 정상에 오른 그는 ‘압박감’ 대신 ‘자신감’을 언급했다. 한국 올림픽 설상 종목 사상 첫 금메달의 꿈이 현실에 가까워지고 있다.
최가온은 18일(한국시간) 스위스 락스에서 열린 2025-2026 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵 여자 하프파이프 결선에서 92.50점으로 1위에 올랐다. 이로써 최가온은 지난달 중국과 미국에서 열린 월드컵 대회에 이어 올 시즌 세 번째 정상에 올랐다. 이번 대회는 올림픽 개막 전 펼쳐진 마지막 월드컵이었다.
최가온은 매니지먼트사 올댓스포츠를 통해 “이번 락스 월드컵까지 3번 연속 우승을 하게 돼 너무 기쁘다. 1차 런이 쉽지 않았지만 2차 런을 성공하게 돼 행복하다”는 소감을 전했다. 이날 1차 런에서 20점대에 그친 최가온은 2차 런에서 스위치백세븐(주행 반대 방향으로 떠올라 2바퀴 회전)과 백사이드나인(등지고 공중에 떠올라 2.5바퀴 회전), 프런트사이드텐(주행 방향으로 공중에 떠올라 3바퀴 회전) 등 준비한 기술을 차례로 성공하며 90점을 넘겼다. 82.75점(2위)의 구도 리세(일본)와는 9.75점 차이가 났다.
최가온은 올 시즌 우승한 세 차례 대회에서 모두 90점 이상의 고득점을 받았다. 올림픽 무대에 대비한 고난도 기술도 꾸준히 연마 중이다. 최가온은 2023년 12월 월드컵에서 여자 선수 최초로 스위치백나인을 성공했다. 주행 반대 방향으로 떠올라 2.5바퀴를 도는 기술이다. 이보다 반바퀴를 더 돌아 총 3바퀴를 회전하는 스위치백텐도 준비 중이다.
락스에서의 지난 악몽도 완전히 떨쳐냈다. 최가온은 2024년 1월 락스 월드컵 결선을 앞두고 연습 중 허리를 크게 다쳐 수술대에 올랐다. 1년 가까이 재활을 거친 그는 지난해 같은 대회에서 동메달을 수확했고 올해 메달 색을 금빛으로 바꿨다. 최가온은 “이제 올림픽이 다가오고 있다. 자신감도 더 차오르고 있다”며 “더 열심히 해야겠다는 생각이 든다”고 말했다.
역대 올림픽 설상 종목에서 한국의 메달은 1개다. 이상호(넥센)가 2018 평창올림픽 스노보드 알파인 평행대회전에서 은메달을 따냈다. 최가온은 종목 최초의 금메달에 도전한다. 올림픽 3연패를 노리는 최대 경쟁자 클로이 김(미국)은 최근 어깨 부상 회복에 집중하며 출전 의지를 보이고 있다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
