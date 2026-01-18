제주시 ‘세계 습지의 날’ 동백동산서 촘항 만들기 행사
내달 2일 동백동산습지센터 일원
제주시는 오는 2월 2일 ‘세계 습지의 날’을 맞아 조천읍 선흘리 동백동산 습지센터 일원에서 시민참여형 기념행사를 연다.
올해는 세계 습지의 날 슬로건인 ‘습지와 전통 지식: 문화유산의 기념’에 맞춰, 습지 보전의 의미를 되새기고 제주 전통 물관리 지혜를 체험할 수 있는 프로그램이 마련된다.
행사는 기념식을 시작으로 제주 전통 빗물 저장 방식인 ‘촘항 만들기’ 체험, 선흘1리 마을 주민과 함께하는 도토리 칼국수 체험, 습지해설사와 함께하는 동백동산 습지 생태탐방 순으로 진행된다.
촘항 만들기와 생태탐방은 사전 예약제로 운영된다. 참여 인원은 100명 내외다. 자세한 내용은 제주생태관광협회 누리집에서 확인할 수 있다.
‘세계 습지의 날’은 1971년 이란 람사르에서 국제회의에서 습지협약이 체결된 것을 기념해 1997년 공식 지정됐다.
2024년 기준 우리나라에는 25곳의 람사르 습지가 있으며, 제주에는 물영아리오름과 동백동산 두 곳이 등록돼 있다.
물영아리오름은 오름 분화구에 물이 고여 형성된 독특한 습지로, 멸종위기종인 물장군·애기뿔소똥구리가 발견됐다.
동백동산은 곶자왈 숲과 습지가 결합된 생태계로, 철새와 다양한 곤충, 양서류가 서식한다.
습지는 생물 서식지일뿐 아니라 빗물을 저장해 홍수 위험을 줄이고, 가뭄 시에는 물을 서서히 수자원을 공급하는 등 기후위기 시대에 중요한 역할을 한다.
한편 물이 귀한 제주에서는 집 앞 큰 나무 밑에 항아리를 두고 짚이나 풀을 댕기머리 모양으로 엮어 만든 ‘촘’을 걸어 빗물을 모아 썼다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
