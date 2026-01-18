“이제 자라”는 말에 분노…美 11세 소년, 아빠 총으로 쏴 살해
미국 펜실베이니아에서 11세 소년이 아버지를 총으로 쏴 살해하는 충격적인 사건이 발생했다.
17일(현지시간) 미국 ABC 방송 등에 따르면 펜실베이니아주 던캐넌의 한 주택에서 지난 13일 새벽 42세 남성이 머리에 총상을 입고 숨진 채 발견됐다.
현장에서 체포된 용의자는 숨진 이 남성의 아들이었다. 출동한 경찰관은 소년이 어머니에게 “내가 아빠를 죽였다”고 자백하는 것을 들었다고 한다. 소년은 부부가 지난 2018년 입양한 아이였다.
비극은 소년의 생일 파티가 끝난 직후 벌어졌다. 부부는 아들의 생일을 축하하며 노래를 불러주고 좋은 시간을 보냈으나 잠자리에 들 시간이 되면서 아버지와 아들 사이에 갈등이 시작됐다. 소년은 경찰 조사에서 “부모님과 즐거운 생일을 보냈지만 아빠가 ‘이제 잘 시간’이라고 말하자 화가 났다”고 진술했다.
화가 난 소년은 아빠가 과거에 압수한 닌텐도 게임기를 찾기 위해 안방 서랍을 뒤져 열쇠를 찾아냈고, 이를 이용해 금고를 열었다. 하지만 금고 안에 들어있던 것은 게임기가 아닌 권총이었다. 소년은 실탄을 장전한 뒤 잠든 아버지를 향해 방아쇠를 당겼다. 경찰은 소년을 상대로 정확한 범행 동기와 경위 등을 추가로 조사하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
