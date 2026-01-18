시사 전체기사

박서준 “‘경도’ 지독히 섬세하게 연기… 40대 로맨스도 기대돼”

입력:2026-01-18 15:07
공유하기
글자 크기 조정
JTBC ‘경도를 기다리며’ 주연배우 박서준. 어썸이엔티 제공

“로맨스 연기에서 중요한 건 자신감이에요. 나만의 해석과 방식으로 인물을 현실감 있게 표현해야 하죠.”

‘로맨스 장인’으로 불리는 비결을 묻는 말에 배우 박서준(38)은 멋쩍어하며 답했다. 최근 종영한 JTBC ‘경도를 기다리며’로 호평받은 그를 지난 15일 서울 강남구 한 카페에서 만났다. 그가 로맨스 드라마를 선보인 건 ‘김비서가 왜 그럴까’(tvN·2018) 이후 7년 만이다.

‘경도를 기다리며’는 대학 신입생과 사회 초년생 시절 두 차례 사귄 연예부 기자 이경도(박서준)와 재벌 2세 서지우(원지안)가 30대 후반에 재회해 다시 사랑하는 내용이다. 박서준은 “18년에 걸친 긴 서사를 밀도 있게 다룬 점이 좋았다”며 “장면마다 다른 감정들을 지독히도 섬세하게 표현하고 싶었다”고 말했다.

JTBC ‘경도를 기다리며’ 주연배우 박서준. 어썸이엔티 제공

그의 대표작 ‘쌈, 마이웨이’(KBS2·2017) ‘이태원 클라스’(JTBC·2020) 등에 비해 성적은 다소 저조했다. 최종회(12회)의 4.7%(닐슨코리아·전국 기준)가 최고 시청률이다. 박서준은 “어느 작품이든 아쉬움은 남는다”면서도 “좋은 이야기이니 나중에라도 회자되길 바란다”고 했다.

데뷔 이래 쉼 없이 달려온 박서준은 재작년쯤 ‘번아웃’을 겪었다. 그는 “연기가 고착화했다는 느낌과 함께 무기력감이 밀려 왔다. 몸이 건강해야 정신도 건강해진다는 생각에 운동, 여행 등 최대한 몸을 움직이려 노력했다”며 “그 시기를 거쳐 지금의 내가 더 단단해졌다”고 털어놨다.

박서준은 “매 나이대 얼굴을 일기장처럼 남길 수 있다는 게 배우라는 직업의 장점”이라면서 “20~30대 작품에서 청춘의 얼굴을 표현했듯 앞으로도 나이에 맞는 얼굴들을 보여드리고 싶다. 가령 40대 로맨스는 또 다를 것”이라며 미소 지었다.

권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
권남영 기자
디지털뉴스부
권남영 기자
8278
좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘친구 아내와 불륜’…프레디 머큐리 숨겨진 딸, 투병 중 사망
전직 군의원, 장흥 야적장서 화물차 나뭇더미에 깔려 숨져
정부 ‘제2 푸바오’ 대여 추진에 동물복지단체 “철회하라”
“뼛속도 이재명” 배우 이원종, 한국콘텐츠진흥원장 물망
“내 모습, AI로 합성 하지마” 할리우드 스타, 본인을 ‘상표 등록’
세계 1위 유튜버 “햄버거 살 돈도 없어”…‘가난한 억만장자’ 논란
반도체 호황에 성과급 파티…삼성 반도체 ‘연봉 47%’, SK하닉 ‘1.4억’
하버드도 밀렸다…논문으로 본 대학 1위 차지한 ‘이 나라’
국민일보 신문구독