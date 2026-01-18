제주도교육청 교사 사망 진상조사, 감사원 감사 받나
지난해 5월 재직 중인 학교에서 숨진 고 현승준 교사의 유가족과 교사·학부모 단체가 제주도교육청을 상대로 감사원에 공익감사를 청구했다.
이들은 지난 16일 전국 560명의 서명이 담긴 공익감사 청구서를 감사원에 제출했다.
청구 내용에는 제주도교육청의 국회 증언·감정법 위반 여부, 제주도교육청 진상조사반의 부실 조사, 진상조사반의 독립성 훼손 의혹 등 교육청이 진행해 온 진상조사 전반이 포함됐다.
유가족은 특히 제주도교육청이 국회 국정감사에 제출한 경위서에 사실과 다른 내용이 포함돼 있었음에도 이를 인지하고도 제출했다며 국회 증언·감정법을 위반했다고 주장했다.
사망 3일 전 고인은 두통으로 병가를 요청했지만, 교감은 민원을 먼저 해결하고 병가를 내는 것이 좋겠다며 반려했다.
해당 민원은 학생 가족이 제기한 것으로, 교육부 및 제주도교육청 민원 대응 지침상 교감이나 교장이 대응해야 했으나 학교는 고인이 해결하도록 조치했다.
제주도교육청은 지난달 기자간담회에서 “경위서는 학교가 작성한 것이고, 교육청 진상조사반은 이를 그대로 제출했을 뿐”이라고 해명했다.
그러나 유가족은 회의록 등을 근거로 조사반이 이미 고인과 교감 간 통화 내용을 알고 있었다고 반박했다.
유가족은 또, 조사반이 허위 경위서 존재를 유족에게 알리지 않았고, 보고서에도 이를 언급하지 않은 점, 경찰이 국과수에 의뢰한 심리부검 결과를 반영하지 않은 점 등을 문제로 지적하며 조사 신뢰성이 무너졌다고 주장했다.
김광수 제주도교육감은 올해 신년 인터뷰에서 유족과의 소통과 교직원 안전 강화를 강조했다.
하지만 교사 사망 과정에서 관리자들의 지침 위반 행위가 사실로 드러났음에도 공식 사과가 없다는 비판이 이어지고 있다.
공익감사청구는 국민이 공공기관의 잘못된 행정이나 부패행위로 공익이 침해됐다고 판단될 때, 일정 수 이상의 국민이 연명해 감사원에 감사를 요청할 수 있는 제도다.
개인이 청구할 경우 300명 이상 서명이 필요하며, 공익성이 인정될 때 감사가 실시된다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
