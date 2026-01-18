“학폭 가해자는 명문대 못 가” 서울 주요 대학 99% ‘불합격’
학폭 전력 수시 지원자 75% ‘탈락’
2026학년도 대학입학 수시 전형에서 학교폭력(학폭) 가해자의 대부분이 불합격 처분됐다. 특히 서울 주요 대학의 경우 학폭 전력 지원자의 99%가 탈락했다.
18일 진선미 더불어민주당 의원실이 공개한 ‘2026학년도 수시전형 학폭 반영 현황’에 따르면 전국 4년제 대학 170곳에 학폭 전력이 있는 수험생 3273명이 지원했다. 이들 중 2460명(75%)이 최종 불합격했다.
서울 주요 대학의 경우 학폭 가해자를 더욱 촘촘하게 걸러낸 것으로 파악됐다. 서울대·연세대·고려대·서강대·성균관대·한양대·이화여대·중앙대·경희대·한국외대·서울시립대 등 11개 대학은 학폭 가해 수험생 151명 중 150명을 불합격시켰다.
연세대와 고려대는 각각 5명과 12명의 학폭 가해 이력 수시 지원자를 탈락시켰다. 중앙대(32명), 한국외대(14명), 서울시립대(12명), 한양대(7명), 서강대·성균관대(각 3명), 이화여대(1명) 등도 학폭 가해 지원생을 받아들이지 않았다.
경희대는 학폭 전력이 있는 지원자 중 62명에 감점 처분을 했는데, 이들 중 1명만 합격했다. 서울대는 학폭 전력 지원자가 없었다.
교육부 방침에 따라 대학들을 올해부터 학생부·논술·실기 등 모든 수시 전형에 학폭 가해 이력을 평가 요인으로 반영한다. 정시 또한 수시와 마찬가지로 평가에서 학폭 가해 전력을 감점 처분해야 한다. 현재 정시가 진행 중인 만큼 학폭 가해자의 대입 불합격 사례는 증가할 전망이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
