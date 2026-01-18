엠디엠플러스, 부산시에 110억원 기부… 공원 환경 개선
해운대 공원·유원지 디자인환경 개선
세계디자인수도 앞두고 민관 협력
동백공원 등 공공공간 정비 추진
부산시가 부동산금융기업 엠디엠플러스로부터 110억원의 기부금을 받아 해운대구 공원·유원지 일대 디자인환경 개선 사업을 추진한다.
부산시는 지난 16일 시청 국제의전실에서 엠디엠플러스와 ‘부산시–엠디엠플러스 기부금 전달식’을 열고 ‘2028 세계디자인수도 부산’ 추진을 위한 민관 협력 방안을 공유했다고 18일 밝혔다. 전달식에는 박형준 부산시장과 구명완 엠디엠플러스 대표 등이 참석했다.
엠디엠플러스가 기탁한 기부금 110억원은 ‘세계디자인수도 부산 해운대구 공원·유원지 디자인환경 개선사업’에 전액 사용된다. 해운대공원과 동백공원, 동백유원지 일원을 대상으로 공원과 유원지의 공간 구성, 시설, 경관 전반에 대한 디자인 및 환경 개선이 이뤄질 예정이다.
시는 이번 기부를 통해 세계디자인수도 부산의 정체성을 상징적으로 보여줄 수 있는 대표적인 공공 열린 쉼터를 조성하고, 해운대 관광특구 일대의 도시경관 품격을 한 단계 끌어올린다는 계획이다. 공공디자인을 통합적으로 적용해 시민과 관광객 모두가 체감할 수 있는 해안형 공원 공간을 구현하겠다는 구상이다.
시에 따르면 1998년 설립된 엠디엠그룹은 2002년 부동산 개발을 중심으로 금융·자산운용·마케팅 등 그룹 내 개발 사업을 담당하는 계열사로 엠디엠플러스를 설립했다. 엠디엠그룹은 현재 자산 약 8조원 규모의 대한민국 1위의 부동산금융그룹으로 알려져 있다.
엠디엠플러스는 부산에서도 다수의 개발 사업을 추진해 왔다. 해운대구 우동 일대 ‘대우 월드마크 센텀’ 시행을 시작으로, 수영구 ‘광안 KCC 스위첸 하버뷰’, 해운대역 인근 ‘푸르지오 더원’ 등 주거·복합 개발 사업을 시행하며 부산 주요 지역에서 사업을 이어왔다. 이와 함께 해운대구 우동 일대 호텔복합시설 개발 사업도 향후 추진할 계획인 것으로 알려졌다.
시는 이번 기부를 세계디자인수도 부산 추진 취지에 공감한 민관 협력 사례로 보고 있다. 시는 ‘모두를 포용하는 도시, 함께 만들어가는 디자인’을 주제로 올해부터 2028년까지 민관 협력 기반의 디자인 중심 도시 정책을 단계적으로 추진할 계획이다.
박형준 부산시장은 “엠디엠플러스의 기부는 세계디자인수도 부산을 향한 민관 협력의 의미 있는 사례”라며 “시민의 일상 속에서 디자인의 가치를 체감할 수 있는 공공 공간을 조성해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사