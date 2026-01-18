연천군 ‘DIVE 에듀버스’ 본격화…학생 이동권 강화
경기 연천군이 학교와 가정, 늘봄센터와 체험처를 연결하는 학생 맞춤형 이동 지원 사업인 ‘DIVE 에듀버스’를 본격 추진하며 학생 이동권 강화와 통학버스 효율화에 나섰다.
연천군은 2024년 7월 교육부 교육발전특구 시범지역으로 선정된 이후, 권역별 늘봄센터와 다양한 교육·체험 프로그램을 확대 운영하고 있다. 이에 따라 학교와 가정뿐 아니라 늘봄센터와 체험처를 안전하고 효율적으로 연결할 수 있는 교통 지원 체계의 중요성이 커지고 있다.
군은 기존의 학교–가정 중심 통학버스 체계로는 늘어나는 교육 수요를 충분히 감당하기 어렵다고 판단하고, 2025년부터 ‘DIVE 에듀버스’ 사업을 도입해 본격 운영에 들어갔다. 에듀버스는 학생들의 통학과 교육 활동 이동을 유연하게 지원하는 교통 서비스로, 지역 여건에 맞는 맞춤형 운영이 특징이다.
사업 1차년도인 2025년에는 대형·중형버스와 택시 등 다양한 교통수단을 시범 활용하며 운영 모델을 검증했다. 이를 통해 학생 수와 이동 거리, 지역 특성에 따른 효율적인 차량 배치와 운행 방식에 대한 기초 데이터를 확보했으며, 2026년에는 그간의 성과를 토대로 사업을 안정적으로 정착시킬 계획이다.
군은 이와 별도로 통학차량지원 사업을 통해 관내 초등학교와 중학교에 총 14대의 통학버스를 지원해 왔다. 지난해 12월에는 장거리·장시간 통학 지역의 실태를 분석하고 개선 방안을 마련하기 위한 통학버스 효율화 운영방안 용역도 완료했다.
군 관계자는 “향후 연천교육지원청과 각급 학교와의 협력을 강화해 통학 여건이 열악한 지역 특성과 학생 수 변화에 선제적으로 대응할 방침”이라며 “노선 재점검과 운행 시간 단축 등을 통해 학생들의 통학 편의와 안전성을 높이고, 에듀버스를 중심으로 보다 효율적이고 지속 가능한 학생 이동 지원 체계를 구축해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사