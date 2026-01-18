국힘, 이혜훈 청문회 보이콧…“거짓 해명쇼 열 가치 없어”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자. 연합뉴스

국회 재정경제기획위원회 위원들은 18일 국회에서 기자회견을 열고 “이 장관 후보자에 대한 인사청문회를 전면 거부한다”며 “

이 후보자는 국회 청문회장이 아니라 수사기관 피의자 자리에 앉아야 할 사람”이라고 말했다.

이어 “여야는 자료 제출이 의혹을 검증하기에 충실하지 않다면 일정을 미룬다고 분명히 합의했다”며 “후보자는 개인정보 등을 핑계로 추가 자료 제출을 전혀 하지 않고 있고, 여당은 19일 청문회를 일방적으로 밀어붙이고 있다”고 지적했다. 그러면서 “

아무도 수긍할 수 없는 거짓 해명 쇼는 열 가치가 없다”고 주장했다.

이 후보자의 갑질 논란, 부동산 투기 및 꼼수 증여, 자녀 장학금·병역

취업 특혜 등을 언급했다. 그는 “후보자는 최소한의 자료 제출조차 외면한 채 국회 청문회를 무력화하려 하고 있다.

이런 상황에서 국회가 무엇을 더 검증하라는 것이냐”고 말했다.

여야는 지난 13일 국회 재경위 전체 회의를 열고 이 후보자 인사청문회를 19일 오전 10시에 열기로 합의했었다.