李대통령 “댓글 저도 읽는다…여론조작은 중대 범죄”

李대통령 “댓글 저도 읽는다…여론조작은 중대 범죄”
이재명 대통령은 18일 자신도 인터넷 게시글의 댓글을 종종 읽는다고 밝히며 ‘댓글 조작’은 법적 처벌 대상인 중대범죄라고 강조했다.
이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 한 게시글을 인용하면서 “댓글은 저도 가끔 읽고, 국무위원들에게 전달도 한다”고 썼다.
해당 게시글에는 ‘우주항공청은 세금이 안 아깝다는 댓글을 보고 경훈님(배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관) 되게 좋아함’이라는 내용이 적혀 있다.
이 대통령은 “국민이 주인인 나라가 되기를 바라시면 주인이 의견을 내야 한다”고 강조했다.
이어 “그런 면에서 가짜뉴스, 댓글이나 공감 조작 같은 여론조작은 민주주의를 파괴하는 중대범죄”라며 “경찰이 수사 중이니 결과를 지켜보는 중”이라고 덧붙였다.
이 대통령은 지난달 30일 국무회의에서도 “(댓글의) 순위를 조작하는 것은 업무방해일 뿐 아니라 정보 조작으로, 민주주의 체제를 위협하는 행위”라며 행정안전부와 법무부에 점검을 지시했다.
