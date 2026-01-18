롯데 ‘mom편한 꿈다락’ 전국 100호점, 부산서 문 열어
지역아동센터 리모델링 돌봄 공간
부산에만 네 번째 꿈다락 운영
비수도권 중심 아동 돌봄 확산
롯데가 부산에서 ‘mom편한 꿈다락’ 전국 100호점을 개관했다.
롯데는 지난 16일 부산 동구에 노후 지역아동센터를 리모델링한 ‘롯데 mom편한 꿈다락’을 열었다고 18일 밝혔다. ‘mom편한 꿈다락’은 아이들이 쾌적한 환경에서 학습과 휴식을 병행할 수 있도록 지원하는 롯데의 대표 사회공헌 프로그램이다.
부산 동구 개관식에는 김대훈 우리동네지역아동센터 대표와 곽규택 국회의원, 신성주 롯데지주 커뮤니케이션실 상무, 홍봉식 구세군 커뮤니케이션국장 등 관계자와 아동들이 함께했다.
이번 개관으로 ‘mom편한 꿈다락’은 전국 누적 100호점에 이르렀다. 부산은 이 사업이 본격적으로 확산되기 시작한 지역 중 하나로, 2017년 사하구에 3개소가 문을 연 이후 이번 동구 개관을 포함해 모두 4곳이 운영되고 있다.
아울러 롯데는 전국 100호점 달성을 기념해 지난 14일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 기념 행사를 열었다. 행사에는 임성복 롯데지주 커뮤니케이션실장과 김병윤 구세군 사령관, 황인식 사회복지공동모금회 사무총장을 비롯해 전국 ‘mom편한 꿈다락’ 센터 아동과 관계자 등 1000여명이 참석했다. 행사에서는 센터 아동들이 직접 참여한 뮤지컬 공연과 문화 체험 프로그램이 진행됐다.
‘mom편한 꿈다락’은 단순한 시설 개선을 넘어 지역아동센터를 아동의 일상과 성장을 지원하는 돌봄 공간으로 재구성하는 데 초점을 맞추고 있다. 사업은 2017년 전북 군산시 1호점을 시작으로 전국 15개 시·도로 확대됐으며 전체 센터의 60% 이상이 수도권 외 지역에 조성됐다.
롯데는 개관 이후에도 사후 유지보수를 이어가며 지속적인 운영 관리에 나서고 있다. 지난해 한 해 동안에만 전국 ‘mom편한 꿈다락’에서 800여건의 유지보수가 이뤄졌다.
이와 함께 롯데는 ‘mom편한’ 브랜드를 통해 아동 놀이 공간을 조성하는 ‘mom편한 놀이터’ 사업도 병행하고 있다. 부산에는 2017년 동래구와 2024년 동구에 각각 1곳씩 조성돼 현재 2개소가 운영 중이다.
롯데 관계자는 “‘mom편한 꿈다락’이 확산되는 과정에서 부산은 의미 있는 지역”이라며 “앞으로도 지역사회와 협력해 아동 돌봄 환경 개선을 위한 지원을 이어가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사