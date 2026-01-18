시사 전체기사

[속보] 靑 신임 정무수석에 홍익표 前 원내대표

입력:2026-01-18 14:02
수정:2026-01-18 14:15
홍익표 신임 청와대 정무수석. 청와대 제공

이재명 대통령이 신임 정무수석에 홍익표 전 더불어민주당 원내대표를 내정했다고 청와대가 18일 밝혔다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 브리핑에서 “합리적이고 원만한 성품으로 국회의원 시절 갈등과 대립은 타협과 합의로 해결해야 한다는 신념 하에 관용과 협업 정치를 지속실천해온 분”이라고 소개했다.

우상호 현 정무수석은 강원도지사 출마를 위해 19일 청와대를 사임할 것으로 알려졌다. 홍 신임 수석의 임기는 오는 20일 시작된다.

서울 출생인 홍 신임 수석은 서울 관악고와 한양대 정치외교학과를 졸업했다. 19대 총선에서 서울 성동을에서 당선돼 내리 3선을 했으며, 민주당에서 정책위의장과 원내대표 등을 역임했다.

최승욱 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr

