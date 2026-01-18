BNK금융그룹, 새해 첫 ‘사회공헌의 날’ 개최

부산·창원·울산서 임직원 1000여명 참여

생필품 꾸러미 제작해 지역 취약계층 전달

새해 첫 봉사로 지역과 상생 가치 실천

BNK금융그룹 임직원들이 17일 부산은행 본점에서 ‘2026년 제1차 BNK 사회공헌의 날’을 맞아 설 명절을 앞두고 지역 취약계층에 전달할 생필품 꾸러미를 제작하고 있다./사진 제공= BNK금융그룹

BNK금융그룹은 지난 17일 새해를 맞아 지역사회와 나눔의 가치를 공유하기 위한 ‘2026년 제1차 BNK 사회공헌의 날’ 행사를 개최했다고 18일 밝혔다. 올해 첫 사회공헌의 날 행사에는 빈대인 회장을 비롯해 김성주 부산은행장, 김태한 경남은행장 등 전 계열사 경영진과 임직원 1000여명이 참여했다.



행사는 부산·창원·울산 등 그룹 주요 영업권 3개 거점에서 동시에 진행됐다. 임직원들은 부산 남구 문현동 부산은행 본점과 창원축구센터 체육관, 울산시의회 시민홀에 각각 모여 생필품 꾸러미 제작 봉사활동을 진행했다.





이날 제작된 ‘복(福)꾸러미’에는 떡국떡과 라면, 참치통조림 등 설 명절에 필요한 식료품과 각종 생필품이 담겼다. 성품은 각 지역 지자체와 협력해 부산·울산·경남 지역의 홀몸 어르신과 기초생활수급자 등 취약계층에 차례대로 전달할 예정이다.



BNK금융그룹은 이번 행사를 통해 형식적인 절차를 줄이고, 임직원 참여 중심의 현장 봉사에 초점을 맞췄다. 그룹은 ‘지역과 함께 성장하는 금융’이라는 방향 아래 임직원 참여형 사회공헌 활동을 일상적으로 이어간다는 방침이다.



빈대인 회장은 “임직원 모두가 한마음으로 준비한 나눔이 지역 이웃들에게 작은 온기가 되기를 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 호흡하며 지속적인 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.



한편 BNK금융그룹은 한국ESG기준원(KCGS) 평가에서 금융사 최고 수준인 통합 A등급을 획득했다. 그룹은 앞으로 지역형 생산적 금융 확대와 소상공인·취약계층을 위한 포용금융을 중심으로 지역경제 활성화에 나설 계획이다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



