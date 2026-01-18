“남의 집 침입이 스트레스 해소”…日 주택 턴 韓남성 검거
일본에서 문단속이 허술한 집을 제 집 드나들 듯하면서 현금이나 물건을 훔친 40대 한국인 남성이 현지 경찰에 붙잡혔다. 이 남성은 남의 집에 몰래 들어가는 이유를 “스트레스 해소”라고 말해 충격을 주고 있다.
18일 일본 후지뉴스네트워크(FNN) 등 현지 언론에 따르면 일본 경시청은 지난 9일 주거침입 및 절도 혐의로 한국인 회사원 조모(44)씨를 체포했다.
조씨는 지난해 8월 도쿄도 가쓰시카구의 한 맨션에 침입해 잠을 자고 있던 여성의 집에서 현금 2만엔과 10만엔 상당의 가방 등을 훔친 혐의를 받고 있다.
조씨의 범행 수법은 대담했다. 그는 담을 넘어 침입한 뒤, 복도를 돌며 문이 잠겨 있지 않은 방을 닥치는 대로 찾아다녔고, 도어락 배터리가 방전돼 문이 잠기지 않은 여성의 집을 발견했다.
조씨는 문이 열린 다른 집에도 침입했다가 그 집 거주자와 딱 마주치면서 범행이 발각됐다. 신고를 받고 출동한 경찰은 수사 끝에 조씨를 검거했다.
경찰 조사에서 조씨는 “집에 들어간 것은 맞지만 아무것도 훔치지 않았다”면서 절도 혐의는 일부 부인하고 있는 것으로 전해졌다.
주목할 만한 부분은 그가 전한 범행 동기다. 조씨는 “남의 집에 들어가는 걸 좋아하고, 그게 스트레스 해소가 된다”고 진술했다고 한다. 조씨는 이번 범행 이전에도 문이 잠기지 않은 집에 침입한 혐의 등으로 이미 두 차례나 체포·기소된 전력이 있는 것으로 알려졌다.
