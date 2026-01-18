파격 인센티브에 고개든 대구·경북 행정통합 재논의
행정통합 파격 인센티브에 멈춰있던 대구·경북 행정통합(이하 TK행정통합) 논의가 재개될 조짐을 보이고 있다.
18일 대구시와 경북도에 따르면 이철우 경북도지사가 조속한 TK행정통합 논의 재개 필요성을 연일 강조하고 있다.
이 도지사는 최근 페이스북을 통해 “정부가 밝힌 연간 5조원 가운데 단순히 이양되는 사업비는 일부에 불과하고 대부분이 지방이 자율적으로 쓸 수 있는 포괄보조금 형태로 지원되는 것을 확인했다”며 “우리가 요구했던 특례들만 조금 더 챙기면 대구·경북 판을 바꿀 실질적인 대전환의 기회가 될 수 있다”고 주장했다.
또 “우선 대구시장 권한대행을 만나고 도민과 도의원, 국회의원과도 충분히 상의할 것”이라며 “중앙정부가 적극 나설 때 우리가 원하던 TK행정통합을 통해 당당히 세계와 경쟁하는 시대를 만들어 가야 한다. 우물쭈물할 시간이 없다”고 밝혔다.
이 도지사의 메시지는 정부가 연간 최대 5조원(4년간 최대 20조원) 지원, 서울시에 준하는 지위 부여, 공공기관 이전 우대 등의 파격적인 지원 방침을 밝힌 후 나왔다. 국민의힘 중진 주호영 국회의원(대구 수성구갑)도 자신의 SNS에 “이번 기회를 놓치면 안된다”고 적으며 힘을 보탰다.
TK행정통합 불발 후 미온적인 태도를 보였던 대구시도 재논의 가능성을 열어 놓았다. 대구시는 조만간 관련 회의를 열고 지역사회 의견을 수렴해 입장을 정하기로 했다.
대구시 관계자는 “경북도와 행정통합 전 단계인 광역연합을 추진 중이기 때문에 경북도 요청 시 행정통합에 대해 서로 의견을 나눌 수도 있을 것”이라고 밝혔다.
대구·경북은 전국에서 가장 먼저 행정통합을 공론화해 추진했다. 2026년 7월 대구경북특별시 출범을 목표로 2024년 10월 공동 합의문을 발표했고 시·도민 여론조사를 거쳐 대구시의회 동의까지 얻었다.
하지만 경북 북부권의 반발에 경북도의회가 동의를 미루면서 추진 동력이 약화됐고 이후 비상계엄 사태 등으로 사실상 행정통합 논의가 멈췄다. 이후 대구·경북은 행정통합을 장기과제로 넘기고 광역연합을 먼저 추진하기로 했다. 대구와 경북이 멈칫한 사이 새 정부 정책에 맞춰 대전·충남, 광주·전남 등이 행정통합 급물살을 타게 됐다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
