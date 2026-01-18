부산 수출 2개월 만에 반등… 선박 급증에 흑자 전환
자동차·전자 부진 속 선박이 반등 견인
지난해 12월 부산지역 수출이 두 달 만에 증가세로 돌아서며 무역수지가 흑자를 기록했다.
18일 부산본부세관이 발표한 ‘2025년 12월 부산지역 수출입 현황’에 따르면 지난해 12월 부산지역 수출액은 13억4600만 달러로 전년 동월 대비 6.4% 증가했다. 수입은 4.3% 늘어난 13억3800만 달러를 기록하면서, 무역수지는 800만 달러 흑자를 냈다. 부산 무역수지는 지난해 11월 적자를 기록한 뒤 한 달 만에 흑자로 전환됐다.
수출은 품목별 편차가 뚜렷했다. 선박 수출이 전년 동월 대비 311.1% 급증하며 전체 수출 증가를 견인했다. 철강제품(8.6%), 화공품(1.6%), 기계류와 정밀 기기(1.2%)도 증가세를 보였다. 반면 승용자동차 수출은 80.3% 급감했고 전기·전자제품(-12.5%)과 자동차부품(-4.0%)도 감소했다.
지역별로는 중국(36.9%)과 미국(15.7%), 일본(2.5%) 등의 수출이 늘었고, 중남미(-28.1%), 유럽연합(EU·-25.1%), 동남아(-13.5%) 등은 감소했다. 중국과 미국 비중이 각각 18%대까지 확대되며 수출 회복을 이끌었으나, 유럽과 동남아 시장 부진은 이어졌다.
수입은 소비재와 원자재 중심으로 증가했다. 소비재 수입은 전년 동월 대비 3.5% 늘었으며, 승용차(146.9%), 어류(7.3%), 조제식품(6.9%), 가전제품(5.3%) 등이 증가했다. 원자재 수입은 광물, 연료, 비철금속, 철강재 등의 증가로 17.1% 늘었다. 반면 자본재 수입은 전기·전자기기와 기계류 감소 영향으로 7.1% 줄었다.
지역별 수입은 중남미(55.3%), EU(11.3%), 일본(9.4%) 등에서 증가한 반면 중국(-5.6%), 미국(-14.0%), 동남아(-7.5%)로부터의 수입은 감소했다.
국가별 무역수지를 보면 미국과의 교역에서는 1억5640만 달러 흑자를 기록했으나, 중국(-2억500만 달러), 일본(-8470만 달러), EU(-9440만 달러)와의 교역에서는 적자가 이어졌다. 전국 무역수지가 같은 달 121억5800만 달러 흑자를 기록한 것과 비교하면, 부산은 선박 중심의 회복에도 불구하고 제한적인 흑자에 그쳤다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
