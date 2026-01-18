한국, 차세대 AI 메모리 핵심 ‘강유전체 소자’ 출원 세계 1위

출원인 국적별 강유전체 특허출원 동향. 지식재산처 제공

한국이 출원량 395건(

)으로 1위를 차지했다.

연평균 출원 증가율도 한국이 18.7%로 가장 높아 출원량·증가율 모두 1위를 기록했다.

국적별 출원량은 한국에 이어 미국 260건(

), 일본 170건(

), 중국 42건(

), 유럽연합 38건(

) 순이었다.

연평균 증가율은 1위 한국에 이어 중국(14.7%)과 미국(12.5%)이 이름을 올렸으며, 유럽연합(5.8%)과 일본(-19.8%)은 주요국의 연평균 증가율 9.5%보다 크게 낮거나 감소세를 보였다.

최다 출원인 1위는 한국의 삼성전자(255건)였다. 2위는 미국 인텔(193건), 3위는 한국 SK하이닉스(123건), 4위는 대만 TSMC(93건), 5위는 대만 NANYA(49건)으로 조사됐다.

김희태 지식재산처 반도체심사추진단장은 “강유전체 소자 분야의 기술 성숙도가 높아지면서 상용화 기술선점을 위한 특허권 확보경쟁이 치열해지고 있다”며 “우리 기업이 차세대 AI 메모리 기술 분야를 주도해 나갈 수 있도록 관련기관과 협력체계를 구축하고 특허분석