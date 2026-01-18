한국, 차세대 AI 메모리 핵심 ‘강유전체 소자’ 출원 세계 1위
한국이 차세대 인공지능(AI) 메모리의 핵심소재인 ‘강유전체’ 소자 분야에서 가장 많은 특허를 출원한 것으로 나타났다.
18일 지식재산처에 따르면 2012~2023년 한국 미국 중국 유럽연합 일본 등 선진 5개 지식재산기관인 ‘IP5’에 출원된 강유전체 소자 분야 특허를 분석한 결과 한국이 한국이 출원량 395건(43.1%)으로 1위를 차지했다.
연평균 출원 증가율도 한국이 18.7%로 가장 높아 출원량·증가율 모두 1위를 기록했다.
국적별 출원량은 한국에 이어 미국 260건(28.4%), 일본 170건(18.5%), 중국 42건(4.6%), 유럽연합 38건(4.1%) 순이었다.
연평균 증가율은 1위 한국에 이어 중국(14.7%)과 미국(12.5%)이 이름을 올렸으며, 유럽연합(5.8%)과 일본(-19.8%)은 주요국의 연평균 증가율 9.5%보다 크게 낮거나 감소세를 보였다.
최다 출원인 1위는 한국의 삼성전자(255건)였다. 2위는 미국 인텔(193건), 3위는 한국 SK하이닉스(123건), 4위는 대만 TSMC(93건), 5위는 대만 NANYA(49건)으로 조사됐다.
특히 2021~2023년 기준 삼성전자(139건)와 SK하이닉스(86건)가 1위와 2위를 차지하는 등 한국이 전 세계 AI 메모리용 강유전체 소자의 연구개발을 주도하는 것으로 확인됐다.
김희태 지식재산처 반도체심사추진단장은 “강유전체 소자 분야의 기술 성숙도가 높아지면서 상용화 기술선점을 위한 특허권 확보경쟁이 치열해지고 있다”며 “우리 기업이 차세대 AI 메모리 기술 분야를 주도해 나갈 수 있도록 관련기관과 협력체계를 구축하고 특허분석 결과를 산업계와 공유하겠다”고 말했다.
강유전체는 전기장을 가하지 않아도 전기 분극을 유지해 비휘발성이고, 분극 전환으로 빠른 전하 응답 속도를 실현하는 유전체 물질이다. 나노미터 수준의 얇은 두께에서도 특성이 유지돼 고집적 AI 칩 제작을 위한 최적의 조건을 제공한다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
