남양주시, 예산 신속집행으로 지역경제 활성화 총력
경기 남양주시가 선제적인 지방재정 신속집행을 통해 지역경제 활성화와 민생 회복에 총력을 기울이고 있다.
남양주시는 지난 16일 ‘2026년 상반기 지방재정 신속집행 추진계획 보고회’를 열고, 상반기 재정 집행 전략과 부서별 추진 상황, 현안 문제와 대응 방안을 집중 점검했다. 보고회는 김상수 부시장 주재로 기획조정실장을 비롯한 국·단·소장이 참석한 가운데 진행됐다.
시는 올해 신속집행 대상액 1조1337억원 가운데 자체 상반기 목표 집행률을 70%로 설정하고, 가용 재원의 조기 확보와 중점 집행 대상 통계목 선정을 통해 연초부터 속도감 있는 예산 집행에 나설 계획이다. 이를 위해 1월 중 선제적인 집행을 추진해 재정 투입 효과를 조기에 가시화한다는 방침이다.
특히 대규모 사업의 공정률과 집행률을 집중 관리하고, 선금 및 기성급 지급 확대 등 지방계약 분야의 한시적 특례를 적극 활용해 사업 추진 속도를 높일 예정이다. 이는 민간 부문으로의 자금 유입을 앞당겨 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 조치다.
시는 앞으로도 정기적인 추진계획 보고회와 전략회의를 통해 집행 상황을 지속적으로 점검하고, 현장에서 발생하는 애로사항을 신속히 파악해 제도 개선과 대응 방안을 마련해 나갈 계획이다.
김상수 부시장은 “대외 경제 여건 변화로 지역경제 활성화의 중요성이 어느 때보다 커지고 있다”며 “공공 재정이 마중물 역할을 할 수 있도록 집행 관리에 만전을 기하고, 속도감 있는 정책 추진으로 목표를 달성해 달라”고 강조했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
