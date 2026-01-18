대전소방, 내달 15일까지 ‘설 명절 화재예방대책’ 추진
대전소방본부가 설 명절을 앞두고 19일부터 다음 달 15일까지 ‘설 명절 대비 화재예방대책’을 추진한다고 18일 밝혔다.
최근 5년간 설 연휴 기간 대전에서 발생한 화재는 총 62건으로 7명의 인명피해와 8억4000여만원의 재산피해가 발생했다.
시 소방본부는 명절 기간 화재 위험을 사전 차단하고 인명·재산 피해를 최소화하는 데 중점을 두고 대책을 추진할 방침이다.
우선 영화관 및 사우나 등 다중이용시설의 비상구 폐쇄 및 장애물 적치 여부, 소방시설 전원·밸브 차단 여부 등을 집중 점검한다. 점검 과정에서 위법사항이 발견될 경우 엄중 조치하고 개선이 필요한 사항은 연휴 전까지 조치토록 할 계획이다.
전통시장 화재 예방을 위해 상인회와 점포주 중심의 자율소방대를 활성화하고 자율안전점검을 강화한다. 화재 발생 시 대형 인명피해가 우려되는 요양원·요양병원은 자위소방대를 구성해 교육훈련을 지원한다.
또 ‘119화재안심콜’ 제도를 통해 화재 발생 시 선제적으로 문자 알림을 제공하는 한편 다음 달 중 대전역 일대에서 안심콜 등록 홍보 캠페인도 실시하기로 했다. 아파트 관리소장과 소방안전관리자에게는 화재 시 피난행동요령 교육을 추진한다.
김문용 대전소방본부장은 “설 명절 전후는 화재 위험이 높아 시민들의 적극적인 관심과 실천이 무엇보다 중요하다”며 “모두가 안전한 설 연휴를 보낼 수 있도록 화재 예방에 동참해 주시기 바란다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사