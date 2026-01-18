대전소방, 내달 15일까지 ‘설 명절 화재예방대책’ 추진

최근 5년간 설 연휴 기간 대전에서 발생한 화재는 총 62건으로 7명의 인명피해와 8억4000여만원의 재산피해가 발생했다.

우선 영화관 및 사우나 등 다중이용시설의 비상구 폐쇄 및 장애물 적치 여부, 소방시설 전원·밸브 차단 여부 등을 집중 점검한다. 점검 과정에서 위법사항이 발견될 경우 엄중 조치하고 개선이 필요한 사항은 연휴 전까지 조치토록 할 계획이다.

김문용 대전소방본부장은 “설 명절 전후는 화재 위험이 높아 시민들의 적극적인 관심과 실천이 무엇보다 중요하다”며 “모두가 안전한 설 연휴를 보낼 수 있도록 화재 예방에 동참해 주시기 바란다”고 말했다.