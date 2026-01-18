파격 통합 인센티브에 전북 ‘전주·완주’ 재점화

연 5조원 재정지원·2차 공공기관 이전 우선권 제시

전북 “3특 내 중추도시 통합도 준하는 혜택 필요”

행정통합 인센티브 브리핑하는 김민석 국무총리. 연합뉴스

전북 전주·완주 통합이 정부의 파격적인 행정통합 인센티브 제시를 계기로 다시 수면 위로 떠오르고 있다.

대전·충남, 광주·전남 등 인접 광역권 통합이 속도를 내는 가운데 전북 역시 기초단위 통합을 토대로 한 중추도시 구상에 결단이 필요하다는 지적이 나온다.