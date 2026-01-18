시사 전체기사

[속보] 한동훈 “당 이끌던 정치인으로서 송구”…당게 공식 사과

입력:2026-01-18 11:47
수정:2026-01-18 12:44
공유하기
글자 크기 조정
한동훈 국민의힘 전 대표가 14일 당 윤리위원회가 본인을 제명 결정한 것과 관련한 기자회견과 인터뷰를 마친 뒤 고개숙여 인사하고 있다. 연합뉴스

한동훈 전 국민의힘 대표가 당원게시판 징계와 관련해 “상황이 여기까지 오게 된 것에 대해서 국민과 당원들께 걱정을 끼쳐드린 점에 대해 당을 이끌었던 책임 있는 정치인으로서 송구한 마음”이라고 사과했다.

한 전 대표는 18일 오전 페이스북에 이 같은 내용을 담은 영상을 올렸다. 한 전 대표가 이른바 ‘당원게시판 논란’과 관련해 사과의 뜻을 밝힌 것은 처음이다.

한 전 대표는 “저에 대한 징계는 명백한 조작이자 정치보복”이라며 “계엄을 극복하고 민주당 정권의 폭주를 제어할 중대한 선거를 앞두고 이런 정치보복의 장면이 펼쳐지는 것을 보고 우리 당에 대한 마음을 거두시는 분들이 많아질 것 같아서 걱정이 크다”고 말했다.

그는 “당권으로 정치보복해서 저의 당적을 박탈할 수는 있어도 제가 사랑하는 우리 당의 정신과 미래는 박탈할 수 없다”며 “저는 대한민국 국민과 진짜 보수를 위해 용기와 헌신으로 여러분과 끝까지 함께 가겠다”고 말했다.

‘당원게시판 사건’은 지난해 11월 국민의힘 당원게시판에 올라온 윤석열 전 대통령 부부 비방글에 한 전 대표의 가족이 연루돼 있다는 의혹이다.

당무감사위원회는 지난달 30일 해당 사건에 한 전 대표의 가족이 연루됐다고 결론 내고 조사 결과를 윤리위원회에 넘겼다. 윤리위는 지난 13일 한 전 대표에 대해 제명을 결정했다. 당원 자격을 박탈하는 중징계인 제명은 최고위원회 의결을 거쳐 확정된다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
999
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
한동훈 “당 이끌던 책임있는 정치인으로서 송구”…당게 공식 사과
전직 군의원, 장흥 야적장서 화물차 나뭇더미에 깔려 숨져
이 대통령 “찾아서 포상하라”…특별포상 1호 주인공은?
국힘 장동혁 ‘쌍특검’ 단식 사흘째…“대표가 목숨 걸고 단식”
‘징역 5년’ 선고에…尹측 “사라진 법리·붕괴된 법치”
정부 ‘제2 푸바오’ 대여 추진에 동물복지단체 “철회하라”
“뼛속도 이재명” 배우 이원종, 한국콘텐츠진흥원장 물망
法 “공수처 수사 적법”… 내란 재판 尹 주장 수용 가능성 낮아져
국민일보 신문구독