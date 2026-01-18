‘젊어 보이려 애쓰는 사람’…BBC가 정의한 한국 영포티
영국 BBC가 국내 Z세대 인터뷰를 인용해 영포티를 ‘젊어 보이려고 너무 애쓰는 사람’ ‘시간이 흘렀다는 걸 받아들이길 거부하는 사람’이라고 정의했다.
BBC는 18일 한국 사회에서 쓰이는 영포티라는 표현을 소개하며, 이 용어가 최근 온라인 공간에서 부정적인 밈(meme)으로 소비되고 있다고 전했다. 한때는 유행에 민감한 중년 라이프스타일을 뜻하는 긍정적 표현이었지만, 인공지능(AI) 밈과 온라인 콘텐츠를 거치며 조롱의 대상이 됐다는 것이다.
특히 BBC는 영포티의 상징으로 꼽히는 스투시 티셔츠와 나이키 운동화, 아이폰17 등을 거론하며 “한국에서 아이폰 선호도는 여전히 높지만, 애플의 시장 점유율은 Z세대에서 4% 떨어진 반면 40대에서는 12% 상승했다”고 설명했다.
영포티 밈이 확산된 배경으로는 한국 사회 특유의 강한 나이 위계 문화에 대한 젊은 세대의 반감을 지목했다.
BBC는 “한국에서는 한 살 차이 나이도 사회적 위계의 근거가 되며, 처음 만난 사이에도 나이를 가장 먼저 묻고 이후 행동을 결정한다”며 “영포티는 한국의 젊은 세대 사이에서 나이 든 사람들에 대한 거의 강요된 존경에 대한 회의감이 커지고 있음을 보여주는 현상"이라고 분석했다.
온라인 데이터에서도 이러한 흐름이 확인된다. 온라인 분석 플랫폼 ‘썸트렌드’에 따르면 지난해 영포티는 온라인상에서 10만회 이상 언급됐다. 이 중 절반 이상이 ‘늙은’ ‘혐오스러운’ 등 부정적인 맥락에서 사용된 것으로 나타났다.
BBC는 또 젊은 여성에게 접근하는 중년 남성을 풍자하는 표현으로 ‘스윗 영포티’라는 신조어까지 등장했다고 전했다. 취업과 주거 문제 등으로 경쟁에 내몰린 Z세대가 경제 성장기에 일자리를 얻고 자산을 축적한 중년 세대를 비꼬는 의미가 담겼다는 해석도 함께 제시됐다.
다만 영포티가 단순한 기득권 세대라기보다 앞선 세대와 다음 세대 사이에 끼인 존재라는 시각도 나온다. 지승렬(41)씨는 BBC에 “앞선 세대는 윗사람이 말하는 대로 따르는 상명하복 세대였지만, 이후 세대는 ‘왜 그렇게 해야 하느냐’고 묻는 세대”라며 “두 문화를 모두 경험한 우리는 사이에 끼어 있는 기분”이라고 말했다.
