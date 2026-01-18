인천시, 국방벤처센터 설립 시동…방산혁신클러스터 유치 본격화

유정복 인천시장은 “기술은 있지만 군 사업 진입 방법을 몰라 어려움을 겪던 기업들이 많았다”며 “국방벤처센터를 통해 인천 기업들이 방산 시장에 안착하고, 이를 계기로 인천 산업 구조를 질적으로 한 단계 끌어올리겠다”고 밝혔다.

인천시가 국방벤처센터 설립을 발판으로 방산혁신클러스터 유치에 나서며 첨단 방위산업 육성을 위한 본격 행보에 들어갔다.18일 인천시에 따르면 시는 국방기술진흥연구소 등 관계기관과 협력해 인천국방벤처센터를 구축하고, 이를 거점으로 항공·우주, 무인기, 항공정비(MRO) 분야 중심의 방산혁신클러스터를 유치한다는 계획이다. 국방벤처센터는 정부 방산혁신클러스터 사업 참여를 위한 필수 요건으로, 센터 설립 여부가 클러스터 유치의 관문으로 작용한다.현재 전국에는 11개의 국방벤처센터가 운영 중이지만 수도권에는 단 한 곳도 설치되지 않아 방산 전환 가능 기업에 대한 제도적 지원 공백이 지속돼 왔다. 항공·전자·정밀기계 등 방산 연계 산업이 수도권에 밀집해 있음에도 지원 거점이 없다는 점은 정책적 불균형으로 지적돼 왔으며, 인천은 수도권 내 센터 설치의 최적지로 평가받고 있다.인천은 인천국제공항을 중심으로 한 항공정비 클러스터와 항만·공항을 동시에 갖춘 물류 경쟁력, 대규모 산업단지를 보유해 항공·우주 및 국방 산업과의 연계에 유리한 산업 기반을 갖추고 있다.드론·무인기, 항공전자, 광학·센서, 정밀부품 분야의 중소·중견기업이 다수 포진해 있어 방산 전환 가능성도 높다는 분석이다. 수도권 기업 수요를 흡수하면서도 기존 비수도권 센터와의 기능 중복을 최소화할 수 있다는 점에서 전국 방산 지원체계의 균형을 보완할 수 있다는 평가다.오는 2월 송도동 갯벌타워에 개소 예정인 인천국방벤처센터는 단순한 상담 창구를 넘어 방산 시장 진입부터 사업화까지 전 주기를 지원하는 종합 플랫폼으로 운영될 예정이다. 군 사업화 과제 발굴, 기술개발 및 시험·인증, 국방 전문 네트워크 연계, 수출과 마케팅 지원 등이 주요 기능이다.특히 기업을 방산 진입, 성장, 도약, 확장 단계로 구분해 맞춤형 지원체계를 적용한다. 방산 진입 단계 기업에는 제도·절차 교육과 군 적용 가능 기술 분석을 제공하고, 성장 단계에는 기술개발 자금 연계와 시험·인증, 군 실증을 지원한다. 일정 수준의 실적을 갖춘 도약 단계 기업에는 대형 국방 연구개발 과제 연계, 수출 지원, 글로벌 마케팅, 방산 대기업 협력 네트워크를 집중적으로 지원할 계획이다.시는 이미 방산 산업 진출을 희망하는 지역 중소·벤처기업을 대상으로 협약기업 모집 설명회를 개최하는 등 센터 운영을 위한 준비에 착수했다. 단기 성과보다는 지속 가능한 방산 기업 육성과 산업 생태계 조성에 초점을 맞췄다는 설명이다.방산혁신클러스터 유치가 현실화될 경우 지역 경제에 미치는 파급효과도 클 것으로 전망된다. 국방기술진흥연구소에 따르면 국방벤처센터 지원기업은 기업당 연평균 약 24억원의 매출 증가 효과를 보였으며, 센터 운영이 안정화될 경우 연간 약 1190억원의 부가가치와 1200명 수준의 고용 창출 효과가 발생하는 것으로 분석됐다.인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr