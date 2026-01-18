김포시 ‘70만 대도시’ 도약 향한 대규모 개발사업 가속
김포한강2콤팩트시티·풍무역세권 등 핵심 사업 순항
산업·주거·교통 연계한 자족형 도시 성장 기반 구축
시민 중심 개발로 균형 있는 70만 도시 도약 가시화
경기 김포시가 김포한강2콤팩트시티를 비롯한 대규모 개발사업을 속도감 있게 추진하며 ‘70만 대도시 김포’ 실현을 향한 도시 지형 변화를 본격화하고 있다.
김포시는 지역의 입지적 특성을 반영한 균형 발전을 기조로 시민 중심의 도시개발을 추진하며, 주거·산업·교통이 어우러진 자족형 도시 구조를 구축한다는 계획이다. 특정 사업자 중심이 아닌 공공성과 시민 편익을 우선한 개발을 통해 쾌적한 도시환경과 지속 가능한 성장을 동시에 달성하겠다는 목표다.
김포한강2콤팩트시티 조성사업은 지난해 7월 지구지정 이후 같은 해 지구계획 승인 신청을 마쳤으며, 현재 관계기관 협의를 준비 중이다. 시는 지구 내 행위제한으로 불편을 겪고 있는 주민들의 피해를 최소화하기 위해 LH와 협력해 조속한 현장조사와 신속한 보상 추진에 주력하고 있다. 과거 3기 신도시 사례에서 보상까지 장기간이 소요된 점을 감안해, 주민 간담회 개최와 지속적인 협의를 통해 보상 절차를 앞당긴다는 방침이다.
14년간 장기 정체 상태에 있던 김포한강시네폴리스 일반산업단지 사업도 본궤도에 올랐다. 올해 상반기에는 주상복합 2432세대의 착공과 분양이 예정돼 있으며, 이미 공장용지 분양과 공동주택 건설사업계획 승인, 대규모 프로젝트파이낸싱(PF) 조달을 완료하며 사업 추진에 탄력을 받고 있다. 오퍼스 한강스위첸의 성공적인 분양에 이어 추가 주거 공급이 이뤄질 예정이다.
산업단지 활성화를 위한 제도 개선도 병행된다. 김포시는 한강시네폴리스 산업용지 분양률 제고를 위해 공급가격 인하를 포함한 산업단지계획 변경 승인 신청을 경기도에 접수했다. 이에 따라 1월 중 주민공람과 합동설명회가 진행되며, 방송·영상 콘텐츠 특화 문화공원 조성 계획도 포함돼 산업 경쟁력 강화와 정주 여건 개선 효과가 기대된다.
풍무역 일대를 중심으로 한 풍무역세권 도시개발사업도 순조롭게 진행 중이다. 지난해 토지 확보와 부지 조성 공사에 착수한 데 이어, 올해 공동주택과 주상복합을 포함한 약 6000세대 규모의 분양이 이어질 예정이다. 풍무역세권은 교통 접근성을 기반으로 주거와 상업 기능을 결합한 역세권 중심 도시로 조성되며, 2027년 하반기 준공을 목표로 하고 있다.
이와 함께 걸포동 일대의 걸포4지구와 감정동 감정4지구 역시 구역지정과 실시계획 인가를 마치고 올해부터 보상계획 수립과 협의 절차에 들어간다. 김포시는 토지 소유자와의 충분한 소통을 통해 원활한 사업 추진과 지역 갈등 최소화에 나설 계획이다.
시 관계자는 “김포한강2콤팩트시티와 환경재생혁신복합단지, 산업단지와 역세권 개발을 유기적으로 연계해 주거·산업·문화 기능이 조화를 이루는 도시로 성장시킨다는 구상”이라며 “연속적인 대규모 개발사업이 가시적인 성과를 내면서 김포의 도시 브랜드 가치와 자족 기능도 한층 강화될 것으로 기대되고 있다”고 밝혔다.
