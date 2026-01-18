김포시 ‘70만 대도시’ 도약 향한 대규모 개발사업 가속

김포한강2콤팩트시티·풍무역세권 등 핵심 사업 순항

산업·주거·교통 연계한 자족형 도시 성장 기반 구축

시민 중심 개발로 균형 있는 70만 도시 도약 가시화

한강시네폴리스 일반산업단지 조감도. 김포시 제공

경기 김포시가 김포한강2콤팩트시티를 비롯한 대규모 개발사업을 속도감 있게 추진하며 ‘70만 대도시 김포’ 실현을 향한 도시 지형 변화를 본격화하고 있다.

풍무역세권 도시개발사업 조감도. 김포시 제공

걸포4지구 도시개발사업 조감도. 김포시 제공