‘연이율 5000% 살인 이자’에 협박까지…불법 대부업 일당에 징역형

기업형 대부업 조직원들에게 징역형이 선고됐다.

이들은 2021년 12월부터 약 1년 동안 불법 사금융 범죄 조직을 결성해 무등록 대부업을 벌인 혐의를 받는다.

이자율이 법정 상한선을 까마득히 웃도는 연 1200~5200%에 달했다.