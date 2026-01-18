대구보건대 물리치료과 도수용 학생 국시 전국 수석
글로컬대학 대구보건대학교는 물리치료학과 도수용(28)씨가 제53회 물리치료사 국가고시에서 전국 수석을 차지했다고 18일 밝혔다.
도씨는 한국보건의료인국가시험원이 발표한 이번 시험에서 260점 만점에 252점(96.9점)을 획득해 전국 84개 대학에서 응시한 5359명 중 1위에 올랐다.
도씨는 처음부터 물리치료사를 꿈꾼 학생은 아니었다. 경북대학교 사회복지학부를 졸업한 그는 달서구노인종합복지관에서 사회복지사로 근무하며 신체 기능 회복을 위한 전문적인 개입이 절실하다는 것을 깨달았다. 이후 대구보건대학교 물리치료학로 진학했다.
도수용씨는 “시험은 끝이 아니라 시작”이라며 “근거 중심 물리치료와 맞춤형 중재를 원칙으로 환자의 말에 귀 기울이되 전문 지식으로 답하는 치료사가 목표”라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
