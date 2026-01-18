캄보디아 프놈펜서 불법 도박사이트 운영 가담…20대 징역 2년
캄보디아 프놈펜에 근거지를 두고 불법 온라인 도박사이트 운영에 가담해 수백억원대 자금 입출금에 관여한 20대에게 실형이 선고됐다.
광주지법 순천지원 형사1단독 박하영 부장판사는 국민체육진흥법 위반(도박개장 등)과 범죄단체활동 혐의로 기소된 A씨(20대)에게 징역 2년과 추징금 1900만원을 선고했다고 18일 밝혔다.
A씨는 2022년 7월부터 2023년 6월까지 캄보디아 프놈펜에서 불법 온라인 도박사이트 운영에 가담하며 250억여원을 입금받고 196억원을 출금해 준 혐의로 기소됐다.
A씨가 속한 조직은 2022년 7월 캄보디아 프놈펜의 한 아파트를 임차해 도박사이트 운영 사무실을 차린 뒤, 국내 인터넷 구글 게시판과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 조직원과 홍보책을 모집했다. 이후 이들을 캄보디아로 출국시켜 조직적으로 관리했다.
이 과정에서 조직은 비자 갱신을 명목으로 여권과 휴대전화를 보관하고 대포폰을 지급하는 방식으로 구성원들을 통제한 것으로 조사됐다.
A씨는 초기에는 도박사이트 이용 경험이 있는 사람들을 대상으로 회원을 모집하는 역할을 맡았으나, 2023년 1월부터는 ‘모집책 팀장’으로 활동한 것으로 파악됐다.
박하영 부장판사는 “범죄 수익과 영업 규모, 범행 기간과 수법에 비춰볼 때 피고인의 죄책이 가볍지 않다”며 “다만 범행을 인정하고 자진 귀국한 점, 초범인 점 등을 종합적으로 고려해 형을 정했다”고 판시했다.
