충북 외국인 계절근로자 확대 …6275명 배정

충북도는 올해 도내 298개 농가에 외국인 계절근로자 6275명을 배정할 계획이라고 18일 밝혔다. 이는 지난해(1356명) 대비 27.6% 늘어난 규모다.



도는 외국인 계절근로자 제도를 안정적으로 운영하기 위해 시군별 전담 인력과 협업 체계를 구축하고, 캄보디아·라오스 등 해외 지방정부와 인력 수급 업무협약을 체결할 방침이다. 베트남 등의 결혼이민자 가족·친척 초청 방식도 병행한다.



소규모·영세 농가를 위한 공공형 계절근로사업도 확대한다. 일반적인 계절근로는 농가가 외국인과 계약을 맺고 3∼5개월간 장기 고용하는 형태이다. 공공형은 농협이 외국인 근로자와 계약하고, 일손이 필요한 농가에 하루 단위로 공급하는 시스템이다.



도는 이런 공공형 계절근로 운영 지역을 전년보다 2곳 늘어난 7곳으로 늘려 소규모·영세 농가에도 인력을 안정적으로 공급한다는 계획이다.



이와 함께 외국인 계절근로자의 주거 안정과 인권 보호를 위해 기숙사 확충, 근로조건 점검, 현장 모니터링 등도 강화해 제도의 신뢰도를 높일 예정이다.



강찬식 도 농업정책과장은 “청년 인구 감소와 고령화가 심화하는 상황에서 농번기 일손 확보는 지역 농업의 지속 가능성을 결정짓는 핵심 과제”라며 “외국인 계절근로자 제도가 안정적으로 운영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



