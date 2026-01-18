경주시, 발전소 주변 주민 복지융자 2배 확대
경북 경주시는 원자력발전소 주변 지역 주민의 생활 안정을 위해 주민 복지융자 한도를 두 배로 늘린다고 18일 밝혔다.
시는 지난해 12월 관련 조례를 개정해 가구당 융자 한도를 기존 1000만원에서 최대 2000만원으로 상향했다.
올해는 총 18억원을 들여 감포읍‧문무대왕면‧양남면 등 원자력발전소 반경 5㎞ 이내에 거주하는 주민과 해당 지역에 사업장을 둔 소상공인 및 기업인을 지원한다.
가구당 최대 2000만원, 기업 유치 및 소상공인 지원 융자금은 최대 5000만원이다. 융자 금리는 연 1.5%며 2년 거치 후 5년 균등분할 상환 방식이다.
신청은 오는 11월 30일까지 거주지 인근 읍·면 행정복지센터에서 접수하며, 금융 대행은 동경주 지역 iM뱅크와 농협은행이 맡는다.
기타 자세한 사항은 감포읍, 문무대왕면, 양남면 행정복지센터 또는 경주시청 원자력정책과로 문의하면 된다.
지난해에는 발전소 주변지역 주민과 사업체 52곳에 총 9억 9500만원을 지원했다.
박영숙 경주시 원자력정책과장은 “이번 융자 한도 확대는 발전소 주변지역 주민의 생활 안정을 도모하고 소상공인과 기업의 경영 부담을 완화하기 위한 것”이라고 밝혔다.
