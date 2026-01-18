대구시 영구임대주택 예비입주자 1892 세대 모집
대구시는 저소득 취약계층의 주거 안정을 위해 ‘2026년 영구임대주택 예비입주자’ 1892세대를 모집한다고 18일 밝혔다.
신청은 2월 2~13일 거주지 읍·면·동 행정복지센터에서 받는다. 신청 자격은 예비입주자 모집공고일(19일) 현재 대구시에 주민등록을 두고 거주하는 무주택 세대구성원으로 생계·의료 수급자, 국가유공자나 유족, 일본군위안부 피해자, 한부모가족, 북한이탈주민, 등록장애인 등이 해당된다.
모집 물량은 대구시 영구임대주택 전체 1만9156세대(LH 11개 단지 1만2356세대, 대구도시개발공사 5개 단지 6800세대) 중 1892세대다.
입주를 희망하는 가구는 주소지 관할 행정복지센터에 공급신청서를 제출해야 한다. 대구시는 신청 가구를 대상으로 주택보유 여부, 가구별 소득수준과 자산보유 기준 등을 조사해 최종 예비입주자를 선정하고 5월 8일 이후 결과를 발표할 예정이다.
선정된 예비입주자는 기존 입주 대상자의 미계약 또는 해약 발생 시 순위에 따라 계약을 체결하게 된다. 모집 공고문은 대구시 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며 자세한 사항은 대구시 주택과 또는 해당 구·군, 행정복지센터로 문의하면 된다.
