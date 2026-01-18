남편 돈 훔치고 “강도 피해 당했다” 허위 신고
남편 돈을 훔친 뒤 강도 피해를 본 것처럼 자작극을 벌인 50대 여성이 경찰에 붙잡혔다.
18일 충북 충주경찰서는 위계공무집행방해 혐의로 50대 A씨를 불구속 입건해 조사 중이라고 밝혔다.
사건은 지난 1일 오후 2시40분쯤 A씨 남편의 다급한 신고로 시작됐다. 남편은 “아내가 집에 혼자 있는데 모르는 남자가 찾아와 문을 두드린다고 한다”며 경찰에 도움을 요청했다.
현장에 출동한 경찰에게 A씨는 구체적인 피해 상황을 진술했다. 그는 “한 남성이 문을 열어주자 손목을 운동화 끈으로 묶고 돼지저금통을 깨 30만원을 가져갔다”며 강도 피해를 주장했다.
하지만 경찰 수사 결과 A씨의 진술은 거짓이었다. 경찰은 CCTV를 분석했지만 사건 발생 시간을 전후해 A씨 집 주변을 오간 용의자는 단 한 명도 발견되지 않았다.
경찰의 추궁이 이어지자 결국 A씨는 당일 저녁 범행 사실을 털어놨다. 조사 결과 A씨는 남편 몰래 돼지저금통에 있던 돈을 빼돌려 자녀에게 송금하기 위해 이 같은 일을 꾸민 것으로 밝혀졌다. 사라진 줄 알았던 돈은 비닐에 싸여 세탁실에 숨겨져 있었다.
경찰 관계자는 “사적인 목적을 달성하기 위해 중대한 범죄 피해를 본 것처럼 꾸며 공권력을 도구로 삼는 행위는 명백한 범죄”라며 “범죄 대응에 혼선을 초래하는 만큼 엄정하게 처리할 방침”이라고 전했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
