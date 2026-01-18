포항시, 청년 신혼부부 2년간 월세 최대 720만원 지원
경북 포항시는 청년 신혼부부의 결혼 초기 주거비용 부담 완화와 안정적인 주거생활 환경 조성을 위한 ‘청년 신혼부부 월세 지원사업’을 시행한다고 18일 밝혔다.
이 사업은 경상북도와 함께 청년 신혼부부의 월세 비용을 최대 월 30만원 지원한다. 대상자로 선정되면 6개월 단위로 최대 2년간 월세 지원을 받을 수 있다.
지원 대상은 포항시에 주민등록 주소를 두고 월세 80만원 이하의 주택에 거주하는 무주택 신혼부부다. 신청일 기준 부부 모두 19세~39세, 혼인신고일 5년 이내, 부부 합산 연소득 6000만원 이하, 임차보증금 5000만원 이하여야 한다.
부부 합산 연소득 구간별로 차등해 최대 월 30만원 연간 360만원까지 지원한다.
경상북도주거복지시스템을 통해 온라인으로만 신청이 가능하며, 신청서와 구비서류를 지원 요건 심사를 거쳐 대상자를 선정한다.
기타 자세한 사항은 포항시 홈페이지의 공고문 내용을 참고하거나 포항시 일자리청년과 사회적경제팀 또는 행정복지센터로 문의하면 된다.
이밖에도 시는 청년월세 지원사업, 신혼부부 임차보증금 이자 지원사업, 전세보증금반환보증 보증료 지원사업, 포항형 천원주택 등 주거복지 정책을 확대할 계획이다.
