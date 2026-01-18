[속보] ‘공천헌금’ 진실 공방에…김경 “추측성 보도 난무”
더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 공천헌금 1억원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 18일에 경찰에 출석했다. 경찰의 김 시의원 소환은 이번이 세 번째다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 10시 김 시의원을 뇌물 공여 등 피의자 신분으로 불러 조사를 시작했다. 김 의원은 지난 11일과 15일에도 조사를 받았다.
김 시의원은 이날 오전 10시4분 서울경찰청 마포청사에 도착해 “제가 하지 않은 진술과 추측성 보도가 너무 난무하고 있다”며 “개인적으로 안타깝게 생각한다”고 말했다. 이어 “결과를 좀 지켜봐 주시길 부탁드린다”며 “거듭 죄송하다”고 고개를 숙였다.
다만 ‘어떤 진술과 보도가 추측성이라는 것이냐’ 등의 질문에 김 시의원은 답하지 않고 조사실로 향했다.
경찰이 이날 김 시의원을 재차 소환한 것을 20일 강 의원 조사를 앞두고 강 의원과 전 사무국장 남모씨, 김 시의원의 엇갈린 진술을 정리하기 위한 것으로 풀이된다. 경찰은 전날 11시간 동안 남씨를 두 번째로 조사했는데 빠르면 이날 오후 3차 소환할 계획이다.
김 시의원은 그간 남씨가 강 의원에 대한 공천헌금을 먼저 제안했다는 취지로 주장해왔다. 2022년 지방선거 출마지를 고민하던 때 남씨가 강 의원의 상황을 설명하며 먼저 ‘한 장’이라는 액수를 언급했다는 것이다. 이후 김 시의원은 남씨와 동석한 만남에서 강 의원에게 직접 돈을 전달했다고 진술한 것으로 알려졌다.
반면 남씨는 강 의원과 함께 김 시의원을 만났지만 자신은 잠시 자리를 비워 돈이 오간 것을 몰랐다는 입장으로 전해졌다. 강 의원이 ‘물건을 차에 옮기라’고 지시해 트렁크에 옮겼지만 그 물건이 돈이라는 사실은 몰랐다는 취지다. 뇌물 중간 전달책 입장은 부인하는 것으로 풀이된다.
김 시의원은 자신이 건넨 돈이 공천헌금이 아니라는 주장을 펼치는 것으로 전해졌다.
강 의원은 돈거래는 김 시의원과 남씨 사이에서 일어난 일로 자신은 사후 보고 받고 즉시 반환을 지시했다는 입장이다.
‘1억 공천헌금’을 둘러싼 세 명 모두 각자 입장에 유리한 진술을 하고 있어 명확한 사실 파악이 중요한 상황이다. 경찰은 일단 김 시의원과 남씨 사이 진실 공방을 정리한 후 강 의원에 대한 조사에 나설 것으로 관측된다.
