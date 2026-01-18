[속보] ‘공천헌금’ 진실 공방에…김경 “추측성 보도 난무”

시사 전체기사

강선우 무소속 의원에게 공천헌금 1억원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 18일 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하면서 취재진 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 공천헌금 1억원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 18일에 경찰에 출석했다. 경찰의 김 시의원 소환은 이번이 세 번째다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 10시 김 시의원을 뇌물 공여 등 피의자 신분으로 불러 조사를 시작했다. 김 의원은 지난 11일과 15일에도 조사를 받았다.

김 시의원은 이날 오전 10시4분 서울경찰청 마포청사에 도착해 “제가 하지 않은 진술과 추측성 보도가 너무 난무하고 있다”며 “개인적으로 안타깝게 생각한다”고 말했다. 이어 “결과를 좀 지켜봐 주시길 부탁드린다”며 “거듭 죄송하다”고 고개를 숙였다.

다만 ‘어떤 진술과 보도가 추측성이라는 것이냐’ 등의 질문에 김 시의원은 답하지 않고 조사실로 향했다.

경찰이 이날 김 시의원을 재차 소환한 것을 20일 강 의원 조사를 앞두고 강 의원과 전 사무국장 남모씨, 김 시의원의 엇갈린 진술을 정리하기 위한 것으로 풀이된다. 경찰은 전날 11시간 동안 남씨를 두 번째로 조사했는데 빠르면 이날 오후 3차 소환할 계획이다.

김 시의원은 그간 남씨가 강 의원에 대한 공천헌금을 먼저 제안했다는 취지로 주장해왔다. 2022년 지방선거 출마지를 고민하던 때 남씨가 강 의원의 상황을 설명하며 먼저 ‘한 장’이라는 액수를 언급했다는 것이다. 이후 김 시의원은 남씨와 동석한 만남에서 강 의원에게 직접 돈을 전달했다고 진술한 것으로 알려졌다.

반면 남씨는 강 의원과 함께 김 시의원을 만났지만 자신은 잠시 자리를 비워 돈이 오간 것을 몰랐다는 입장으로 전해졌다. 강 의원이 ‘물건을 차에 옮기라’고 지시해 트렁크에 옮겼지만 그 물건이 돈이라는 사실은 몰랐다는 취지다. 뇌물 중간 전달책 입장은 부인하는 것으로 풀이된다.

김 시의원은 자신이 건넨 돈이 공천헌금이 아니라는 주장을 펼치는 것으로 전해졌다.

강 의원은 돈거래는 김 시의원과 남씨 사이에서 일어난 일로 자신은 사후 보고 받고 즉시 반환을 지시했다는 입장이다.

‘1억 공천헌금’을 둘러싼 세 명 모두 각자 입장에 유리한 진술을 하고 있어 명확한 사실 파악이 중요한 상황이다. 경찰은 일단 김 시의원과 남씨 사이 진실 공방을 정리한 후 강 의원에 대한 조사에 나설 것으로 관측된다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

