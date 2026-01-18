이란 시위 유혈사태 놓고 하메네이 “트럼프가 책임자”
아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자가 대규모 반정부 시위에서 수천명이 숨졌다면서 피해 발생의 책임이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 있다고 주장했다.
17일(현지시간) AFP통신에 따르면 하메네이는 연설에서 최근 이어진 시위에서 수천명이 숨졌다고 밝히고 “어떤 이는 매우 비인간적이고 잔인한 방식으로” 죽임을 당했다고 말했다.
하메네이는 “이스라엘과 미국 연계 세력이 막대한 피해를 초래했고 수천명을 죽였다”면서 “우리는 미국 대통령이 (시위) 사상자 및 손상 발생, 이란 국가에 대한 비방으로 유죄라고 판단한다”고 비난했다.
영국 가디언은 “이는 하메네이가 이번 시위 과정에서 수천명이 사망했다는 것을 처음 공개적으로 밝힌 것”이라고 전했다.
하메네이는 또 “이것은 미국의 음모”라며 “미국의 목표는 이란을 삼키는 것이다. 이 목표는 이란을 다시 군사, 정치, 경제 지배 아래 놓으려는 것”이라고 주장했다.
하메네이는 시위대에 대해선 가혹한 처벌이 있을 것이라고 말했다. 그는 “신의 영광으로 이란 국가는 선동의 뒤를 파괴한 것처럼 반드시 선동가들의 뒤를 깨트릴 것”이라고 강조했다.
