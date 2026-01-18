트럼프 “하메네이는 병든 인물…새 리더십 찾아야”

하메네이 “미국 연계 세력이 수천 명 죽여” 비난

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 9일 백악관에서 열린 행사에서 발언하는 모습. 연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 폴리티코와의 인터뷰에서 “이제 이란의 새로운 리더십을 찾아야 할 때”라며 “

트럼프는 “비록 국가 기능이 매우 미약하더라도, 나라가 제대로 기능할 수 있도록 하려면 그 지도부는 내가 미국에서 하듯이 나라를 제대로 운영하는 데 집중해야 한다”며 “통제를 유지하기 위해 수천 명의 사람을 죽여선 안 된다”고 덧붙였다.

아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자. 연합뉴스

하메네이에 대해 “그는 병든 인물이다. 그는 나라를 제대로 운영하고 사람들을 그만 죽여야 한다”며 “그의 나라는 그 형편없는 리더십 때문에 세계 어디를 통틀어도 살기에 최악인 장소가 됐다”고 맹비난했다.

이란 정부가 시위대에 대한 교수형을 집행할 가능성과 관련해 군사 개입을 시사하기도 했다.