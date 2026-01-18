트럼프 “하메네이는 병든 인물…새 리더십 찾아야”
하메네이 “미국 연계 세력이 수천 명 죽여” 비난
도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 37년 통치를 끝내야 한다고 말했다. 하메네이가 반정부 유혈 사태의 책임을 미국에 돌리자 곧바로 반박한 것이다.
트럼프 대통령은 이날 폴리티코와의 인터뷰에서 “이제 이란의 새로운 리더십을 찾아야 할 때”라며 “그는 국가를 완전히 파괴하고 전례 없는 수준의 폭력을 사용했기 때문에 국가 지도자로서 유죄”라고 비판했다.
트럼프는 “비록 국가 기능이 매우 미약하더라도, 나라가 제대로 기능할 수 있도록 하려면 그 지도부는 내가 미국에서 하듯이 나라를 제대로 운영하는 데 집중해야 한다”며 “통제를 유지하기 위해 수천 명의 사람을 죽여선 안 된다”고 덧붙였다. 그러면서 “리더십은 존중에서 나오는 것이지 공포나 죽음을 통해 얻는 게 아니다”라고 강조했다.
트럼프는 또 하메네이에 대해 “그는 병든 인물이다. 그는 나라를 제대로 운영하고 사람들을 그만 죽여야 한다”며 “그의 나라는 그 형편없는 리더십 때문에 세계 어디를 통틀어도 살기에 최악인 장소가 됐다”고 맹비난했다.
트럼프는 이란에서 가능한 미국의 군사작전 규모에 대한 질문에는 “그가(하메네이가) 내린 최고의 결정은 이틀 전 800명이 넘는 사람들을 교수형에 처하지 않기로 한 것”이라고 답했다. 이란에 대한 즉각적인 군사 작전과는 거리를 둔 것으로 해석된다.
트럼프는 지난 13일 이란 국민에게 시위를 계속하고 “기관들을 장악하라”고 촉구하면서 “도움이 곧 도착할 것”이라고 말했다. 이어 이란 정부가 시위대에 대한 교수형을 집행할 가능성과 관련해 군사 개입을 시사하기도 했다.
하메네이는 이날 국영 TV 연설에서 “이스라엘과 미국 연계 세력이 막대한 피해를 초래했고 수천 명을 죽였다”며 “우리는 미국 대통령이 (시위) 사상자 및 손상 발생, 이란 국가에 대한 비방으로 유죄라고 판단한다”고 비난했다. AP통신은 하메네이가 이번 시위로 수천 명이 사망했다는 발언을 했다며 “이번 시위로 인한 사상자 규모에 대해 이란 지도자가 처음 언급한 것”이라고 보도했다.
