전남교육감 출마 준비 강숙영 박사, 38년 교육 인생 담은 북콘서트
올해 6·3 지방선거에서 전라남도교육감 출마를 준비 중인 강숙영 박사가 17일 순천만생태문화교육원에서 자신의 38년 교육 현장 경험을 담은 저서 ‘엄마, 학교 다녀오겠습니다’ 출간 기념 북콘서트를 열었다.
이번 행사는 평교사로 출발해 교감·교장을 거치며 전남도교육청 장학관까지 지낸 강 박사가 “아이들 곁에 답이 있다”는 현장 중심 교육 철학을 공유하는 자리로 마련됐다.
강 박사는 북콘서트에서 교감 재직 시절 음악실 신축을 위해 군수를 여러 차례 찾아가 설득한 끝에 예산 대응투자를 이끌어낸 경험을 소개하며 “아이들을 교육의 중심에 놓고 생각하면 해법이 보인다”고 회고했다.
또 신생 고등학교 3곳의 개교 초기 운영을 맡아 학교 기틀을 다진 과정, 교사 시절 진학 지도 성과로 ‘서울대 누님’이라는 별명을 얻었던 일화를 소개하며 교육 전문성과 책임감을 강조했다.
강 박사는 “교육 행정가는 ‘내가 교육감이다’라는 마음으로 현장을 대해야 한다”며 “정책보다 먼저 학교와 교실을 이해하는 것이 중요하다”고 역설했다.
아울러 예비 교사 양성과 관련해 “사범대 교육과 현장 사이의 간극을 오랫동안 느껴왔다”며 “학교폭력 대응, 상담, 문제 해결 역량 등 실무 중심 교육이 강화돼야 한다”고 밝혔다.
김대중재단 탄소중립위원회 위원장을 맡고 있는 강 박사는 광주여고와 전남대 사범대학을 졸업하고 전남대 교육학 박사학위를 취득했다. 곡성교육지원청 장학사, 담양창평중 교감, 순천 복성고·여수 충무고·장성문향고 교장, 전남도교육청 장학관 등을 역임했다.
