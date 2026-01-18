공주 스쿨존서 승용차 인도 돌진…초등생 등 4명 부상
어린이보호구역에서 60대 운전자가 앞차를 추돌한 뒤 인도로 돌진해 10살 보행자가 중상을 입는 사고가 발생했다.
18일 경찰에 따르면 전날 오후 12시50분쯤 충남 공주시 신관동 신관초등학교 앞 교차로에서 60대 A씨가 몰던 아반떼 승용차가 앞서 가던 그랜저 승용차를 추돌한 후 인도로 돌진해 B양을 덮쳤다.
A씨의 승용차는 상가 건물을 들이받은 뒤 멈춰섰다. 사고 당시 건물 내부에는 사람이 없었던 것으로 파악됐다.
이 사고로 친구와 인도를 걷던 B양이 양쪽 다리가 부러지는 중상을 입고 대전 지역 병원으로 옮겨졌다. A씨와 동승자, 70대 그랜저 승용차 운전자도 다쳐 치료를 받고 있다.
경찰은 어린이보호구역에서 A씨가 전방 주시 의무 등을 게을리해 사고를 낸 것으로 보고 자세한 경위를 조사하고 있다.
A씨는 경찰 조사에서 급발진을 주장하는 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 “A씨가 음주운전한 것은 아닌 것으로 파악했다”고 말했다.
