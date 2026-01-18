이철우 경북도지사 “TK 통합, 우물쭈물 할 시간이 없다”

SNS 통해 ‘정부 광역단체 행정통합 기조’에 맞춰 대구·경북 통합도 조속히 이뤄져야

이철우 경북도지사. 경북도 제공



이철우 경북도지사가 정부의 광역단체 행정통합 기조에 발맞춰 대구·경북 통합도 조속히 이뤄져야 한다고 강조했다.



이 도지사는 17일 페이스북을 통해 “중앙정부 고위 인사에게 직접 확인해 보니 정부가 밝힌 연간 5조원 가운데 단순히 이양되는 사업비는 일부에 불과하고 대부분이 지방이 자율적으로 쓸 수 있는 포괄보조금 형태로 지원된다고 한다”며 “우리가 요구해 왔던 각종 특례들만 좀 더 챙긴다면 이번에는 대구·경북의 판을 바꿀 실질적인 대전환의 기회가 될 수 있다”고 했다.



이 도지사는 이어 “우선 대구시장 권한대행을 만나고 도민 여러분의 의견을 폭넓게 듣고 도의원, 국회의원과도 충분히 상의하겠다”면서 “중앙정부가 적극 나설 때 우리가 원하던 TK 통합을 통해 당당히 세계와 경쟁하는 시대를 만들어 가야 한다. 우물쭈물 할 시간이 없다”고 강조했다.



그러면서 “대구·경북은 전국에서 가장 먼저 행정통합에 나섰지만 팬데믹이라는 예기치 못한 위기와 중앙정부와 특례문제 등으로 이견을 좁히지 못한 채 지지부진한 상태였다”며 “이번에는 대구·경북의 미래를 바꾸는 진짜 결단의 시간이 되길 기대한다”고 했다.



그는 또 “이 과정에서 낙후지역이 손해를 보거나 피해를 감내하는 일이 없도록 하고 오히려 균형 발전을 확고히 하며 TK공항 조기건설 등 대구·경북 전체가 세계로 뻗어 나갈 수 있는 새로운 전기를 마련 할 수 있도록 해야 한다”고 덧붙였다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



