1년 500회 넘는 마라톤…서울시 “오전 7시30분 전 출발하라”
서울시 주최·후원 마라톤 대회 가이드라인 배포
서울 시내 마라톤 대회가 급증하면서 주말마다 반복되는 교통 통제와 소음, 쓰레기 문제에 대한 민원이 잇따르자 서울시가 대회 운영 기준을 대폭 손질했다. 출발 시간을 앞당기고, 주류 협찬을 금지하는 등 시민 불편을 최소화하겠다는 취지다.
18일 서울시에 따르면 시는 최근 ‘서울시 주최·후원 마라톤 대회 가이드라인’을 만들어 주요 마라톤 대회 운영사에 통지했다.
우선 서울시가 주최하거나 후원하면서 교통 통제가 이뤄지는 마라톤 대회는 출발 시간을 현행 오전 8~9시에서 오전 7시30분 이전으로 앞당기도록 했다. 대회 종료 시점을 오전 10시 전후로 앞당겨 교통 통제에 따른 시민 불편과 민원을 줄이겠다는 판단이다.
대회 장소별 참가 인원 상한도 명확히 했다. 광화문광장은 1만5000명, 서울광장은 1만2000명, 여의도공원은 9000명, 월드컵공원은 7000명 등 장소별 적정 인원을 준수하라는 내용이 담겼다.
러닝 문화와 어울리지 않는다는 지적을 반영해 주류 업체의 대회 협찬도 전면 금지했다. 무알콜 주류 역시 협찬 대상에서 제외된다. 지난해까지는 일부 마라톤 대회에서 오비맥주와 하이트진로 등 주류 업체가 무알콜 맥주를 참가자에게 제공하는 사례가 있었다.
쓰레기 관리 기준도 강화됐다. 대회 종료 후 도로 위 쓰레기를 제때 수거하지 않을 경우, 향후 대회 운영 과정에서 불이익을 받게 된다.
출발지 무대 행사에서 디제잉, 고적대(마칭 밴드), 전자 음향 사용은 제한하고, 대회 진행 시간 동안 소음을 65데시벨 이하로 관리하는 등 소음 및 진동관리법을 준수해야 한다.
병원 등 특수시설 출입이나 응급 차량 통행, 장애인·노약자 이동에 대한 통제는 최소화해야 하며, 대회 사무국은 안내 현수막 등에 연락처를 명시하고 대회 당일 민원 대응 체계를 갖추도록 했다.
안전 기준도 구체화됐다. 급수대는 2~5km 간격으로 설치하고, 하프마라톤 대회는 구급차 12대 이상, 10km 대회는 6대 이상을 확보해야 한다.
서울시가 이 같은 지침을 내놓은 배경에는 마라톤 대회의 급격한 증가가 있다. 동호인 사이트 ‘마라톤 온라인’에 따르면 지난해 서울에서 열린 마라톤 대회는 530회에 달했다.
하루에 여러 대회가 동시에 열리는 경우도 적지 않았다. 지난해 11월 9일에는 서울광장과 영등포, 올림픽공원, 여의도공원 등에서 하루에만 7개 대회가 동시에 열려 시민 불편이 컸다.
올해 역시 서울에서 열릴 예정인 마라톤 대회는 이미 140건을 넘겼다. 봄과 가을을 중심으로 다수의 대회가 동시에 열릴 가능성이 크다.
서울시 관계자는 지침 배포에 대해 “마라톤 대회 운영에 따른 시민 불편을 최소화하기 위한 불가피한 조치”라고 설명했다.
