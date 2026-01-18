김동연 “경기도담뜰, 아이들 위해 겨울왕국 만들었다”
김동연 경기도지사가 17일 수원 광교 경기융합타운 내 경기도담뜰에서 열린 ‘경기도담뜰 겨울 눈밭 놀이터’ 개장식에 참석해 “도담뜰을 개장한 뒤 청년의 날에는 청년을 위해서, 도민의 날에는 도민을 위해 행사를 했는데 오늘은 아이들과 가족들을 위해서 겨울왕국을 만들었다”며 “제일 먼저 신경 쓴 것은 안전이었다. 안심하고 마음껏 즐기시길 바란다”고 밝혔다.
김 지사는 이처럼 경기도담뜰을 다양한 경기도민을 위해 개방할 것을 분명히 하면서 겨울방학을 맞은 아이들이 도심에서 마음껏 겨울 놀이를 즐길 수 있는 특별한 공간이 열린 데 대해 환영하고 나섰다.
경기도담뜰 겨울 눈밭 놀이터는 경기융합타운 내 도민 소통 공간인 경기도담뜰을 활용해 겨울방학 동안 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있도록 마련된 장소다.
개장식은 K-POP 댄스팀인 ‘라스트릿크루’의 공연으로 시작됐다. 이어 김 지사와 꿈나무기자단, 도민들이 함께 눈 동산에 설치된 대형 박을 눈송이로 터뜨리며 개막을 알렸다.
개장식 후 김 지사는 참석자들과 함께 눈썰매, 얼음 썰매, 미니 바이킹, 체험 부스 등 주요 시설을 점검하며 도민들과 직접 소통했다.
경기도담뜰 겨울 눈밭 놀이터는 오는 2월 28일까지 총 43일간 운영되고 도민 누구나 1000원으로 다양한 놀이 시설을 즐길 수 있다.
오전 10~오후 1시와 오후 2시~오후 5시 등 두 차례 운영되며, 매주 월요일과 설날 당일(2월 17일)은 휴장한다.
경기도가 지난 13일 예매를 진행한 결과 17일 오전·오후 이용권 300매가 홍보 시작 2시간여 만에 매진되는 등 뜨거운 관심을 모았다.
입장권은 경기도 누리집(gg.go.kr)에서 겨울눈밭놀이터 배너를 누르면 네이버 예약페이지에서 예약할 수 있다. 현장 구매도 가능하다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사