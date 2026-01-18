경기도, 반지하·옥탑방 등 열악한 주거 환경 아동 가구 지원
경기도가 반지하·옥탑방 등 열악한 주거 환경에 처해 있는 아동 가구 지원에 나선다.
경기도는 ‘아동 가구 클린서비스 지원’을 받고 싶은 가구를 3월 13일까지 모집한다고 18일 밝혔다.
아동 가구 클린서비스 지원은 옥탑방이나 반지하 등 열악한 주거 환경에 아동과 함께 거주하는 가구의 주거 환경을 개선하는 사업이다.
주거 환경과 위생 개선을 위해 소독·방역, 도배·장판 교체, 청소 등의 ‘클린서비스’와 냉난방기·공기청정기·세탁기·건조기 등의 물품을 지원한다.
도는 올해 총 280개 아동 가구에 클린서비스를 지원할 계획이다.
신청 대상은 반지하·옥탑층에 거주하거나 최저주거기준의 면적 기준(4인 가족 기준 43㎡) 이하 주택에서 거주하는 만 18세 미만(2026년 1월 1일 기준)의 아동 가구다.
소득 기준은 중위소득 100% 이하로 기초생활수급자, 한부모가족, 차상위계층, 장애인 가구, 다자녀가구 등은 우선순위가 적용된다.
주택 기준이나 소득 기준에 해당하는 아동 가구는 주소지 관할 행정복지센터에 신청하면 된다.
사업 대상자에 선정되면 3월 말 개별 통보한다.
자세한 사항은 경기도 주거복지센터(031-548-4064)로 문의하면 된다.
경기도는 2023년부터 기획재정부 주관 ‘복권기금 공모사업’에 선정돼 지난해까지 3년 동안 878개 가구를 지원한 바 있다.
김태수 경기도 주택정책과장은 “아동이 건강하고 안전한 환경에서 성장할 수 있도록 주거환경과 위생 개선이 시급한 가구를 중심으로 지원하고 있다”며 “관련 기관과 협력해 복지 사각지대에 놓인 아동 가구를 적극 발굴하고, 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
