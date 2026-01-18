이 대통령 “찾아서 포상하라”…특별포상 1호 주인공은?
이재명 대통령의 공개적인 칭찬을 받은 경찰관이 올해 처음 도입된 특별 포상 제도의 첫 수상자로 선정됐다.
18일 경찰청에 따르면 지난주 열린 제1회 포상금 심의위원회에서 허정환 서울경찰청 경감이 특별성과 포상금 200만원 대상자로 선정됐다.
허 경감은 공공기관 누리집 1626곳을 전수 점검해 동해를 일본해로, 독도를 리앙쿠르 암초로 잘못 표기한 사례 10곳을 찾아내 관계 기관에 보고한 공로를 인정받았다.
해당 사례는 강훈식 대통령실 비서실장이 지난 2일 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’에 출연해 이 대통령의 반응을 전하며 알려졌다.
강 실장은 당시 보고를 받은 이 대통령이 “윗선에서 나온 아이디어가 아니라 현장 공무원의 판단일 것”이라며 “담당자를 찾아 포상하라”고 지시했다고 밝혔다.
‘포상은 절차와 기준이 있다’는 설명에 이 대통령은 “그러면 대통령실에서 피자라도 보내라”고 언급한 것으로 전해졌다.
지난달 탁월한 성과를 낸 공무원에 대해 파격적인 보상을 하라는 이 대통령 지시에 따라 경찰은 최근 ‘특별성과 포상금 제도’를 새로 도입했다. 이번 심의에서는 허 경감을 포함해 총 31건이 포상 대상으로 선정됐다.
캄보디아에서 운영된 ‘코리아 전담반’ 활동을 통해 약 50일 만에 135명을 검거하고 피해자 4명을 구출한 박동기 경남경찰청 경정 등 7명에게는 포상금 2000만원이 지급된다. 고등학교 허위 폭파 협박범을 검거한 윤희철 인천경찰청 경감 등 5명과 콘서트 암표 조직을 적발한 이영재 경기북부경찰청 경감 등 6명에게는 각각 500만원의 포상금이 주어진다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
