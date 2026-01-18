트럼프, 그린란드 지원 유럽 동맹에 10% 관세 폭탄…유럽 “주권 지킬 것” 격분

트럼프 그린란드 병합 시도에 ‘대서양 동맹’ 최대 위기

트럼프 “6월부터는 25% 관세…협상할 준비”

유럽 “대서양 관계 훼손, 유럽은 주권 수호할 것”

트럼프, 관세 대법원 판결 앞두고 관세 폭탄

그린란드 수도 누크에서 17일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 병합 시도를 비판하는 시위가 열리고 있다. 연합뉴스

국가 “즉각 협상할 준비가 돼 있다”고 했다.

그린란드가 미국의 차세대 미사일 방공망인 ‘골든돔’에 필수적이라고 강조했다. 그린란드가 미국 안보를 위해 필수적이라는 기존 주장을 되풀이한 것이다.

