시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 01월 17일)

입력:2026-01-17 17:31
공유하기
글자 크기 조정

1월 17일 토요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 강풍주의보가 발효중입니다.

전국이 맑은 날씨를 보이고 있습니다.

현재 기온은 서울 2도, 인천 2도, 수원 2도, 춘천 4도, 강릉 6도, 청주 5도, 대전 5도, 전주 7도, 광주 9도, 대구 10도, 부산 14도, 제주 9도 입니다.

내일 아침기온은 서울 -3.0도, 인천 -4.0도, 수원 -3.0도, 춘천 -5.0도, 강릉 -1.0도, 청주 -5.0도, 대전 -4.0도, 전주 -2.0도, 광주 -3.0도, 대구 -4.0도, 부산 3.0도, 제주 4.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
필리핀 가사도우미 월급, 韓 평균의 절반…실수령액 118만원
‘징역 5년’ 선고에…尹측 “사라진 법리·붕괴된 법치”
하버드도 밀렸다…논문으로 본 대학 1위 차지한 ‘이 나라’
‘흑백요리사2’ 셰프들의 요리책 인기 폭발
法 “공수처 수사 적법”… 내란 재판 尹 주장 수용 가능성 낮아져
“내 모습, AI로 합성 하지마” 할리우드 스타, 본인을 ‘상표 등록’
세계 1위 유튜버 “햄버거 살 돈도 없어”…‘가난한 억만장자’ 논란
툭하면 ‘92%’ 수치 꺼내는 트럼프, 십중팔구는 허언
국민일보 신문구독