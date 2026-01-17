美 유권자 절반 “트럼프, 민생보다 불필요한 외교 문제에 집중”
도널드 트럼프 대통령 집권 2년 차를 맞아 실시된 여론조사에서 유권자 절반가량이 “경제가 나빠졌다”고 답하며 트럼프 대통령이 외교 현안에 지나치게 집중해 민생과 경제를 등한시하고 있다고 평가했다.
16일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 발표한 여론조사에 따르면 경제 상황을 ‘약하다’고 평가한 응답자는 ‘강하다’고 본 응답자보다 15%포인트 많았다. 지난해 7월 조사 당시 격차가 4%포인트였던 점을 고려하면 불과 반년 만에 경제 인식이 크게 악화된 셈이다. 지난 1년간 경제가 악화됐다고 답한 응답자는 약 50%로 개선됐다고 본 응답자(35%)를 크게 웃돌았다.
WSJ는 물가 상승률 둔화와 성장 지표 등 전통적인 경제 지표는 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있음에도 유권자들의 체감 경기는 여전히 부정적이라는 점이 두드러진다고 분석했다.
특히 다수의 응답자는 트럼프 대통령이 물가 상승과 생활비 문제보다 외교·안보 이슈에 더 많은 관심을 쏟고 있다고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 베네수엘라, 이란, 우크라이나 전쟁 등 대외 현안에 집중하느라 경제를 소홀히 한다는 응답은 53%에 달했다.
트럼프 대통령이 후보 시절 “비즈니스맨의 실력으로 경제를 살리겠다”며 유권자들의 기대치를 높였던 점이 오히려 독이 되고 있다는 분석이 나온다.
민주당 측 여론조사 전문가인 존 안잘로네는 “트럼프는 자신의 최대 강점이었던 경제 해결사 이미지를 최대 약점으로 만들고 있다”며 “민생보다 해외 현안에 치중한다는 인식이 유권자들 사이에서 팽배하다”고 지적했다.
대통령 국정 수행에 대한 전반적 평가는 엇갈렸다. 직무 수행을 ‘지지한다’는 응답은 45%, ‘지지하지 않는다’는 응답은 54%로, 부정 평가가 9%포인트 높았다. 이는 지난해 7월 조사보다 격차가 더 벌어진 수치다. 경제와 물가 대응에 대해서도 부정 평가가 각각 10%포인트, 17%포인트 우세했다.
다만 핵심 지지층의 결속력은 여전히 견고한 것으로 조사됐다. 2024년 대선에서 트럼프 대통령에게 투표한 유권자의 92%가 현재도 대통령의 직무 수행을 긍정적으로 평가했으며, 이 가운데 70%는 ‘강력 지지’라고 답했다. 공화당 측 여론조사 책임자는 “트럼프 대통령이 핵심 지지층을 단단히 붙잡고 있다는 점은 중간선거를 앞두고 중요한 정치적 자산”이라고 평가했다.
이번 조사는 오는 11월 중간선거를 앞두고 공화당에 경고 신호를 보내는 동시에, 민주당에도 기회가 제한적임을 보여준다는 분석이 나온다. 의회 선거 지지도 조사에서는 민주당이 47%, 공화당이 43%로 민주당이 4%포인트 앞섰지만, 민주당 역시 정당 이미지가 크게 훼손돼 반사이익을 누리기 어렵다는 지적이다.
WSJ는 외교 행보와 민생 과제 사이의 균형이 중간선거의 핵심 변수로 떠오르고 있다고 짚었다.
