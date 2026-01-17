김동근 의정부시장 ‘의정부 해결사’ 출판기념회…시민과 직접 소통
형식 대신 시민과의 대화 택해
이틀간 행사 시민 발길 이어져
김동근 경기 의정부시장이 시정의 주요 현안과 해결 과정을 담은 저서 ‘의정부 해결사’ 출간을 기념해 지난 16일부터 17일까지 이틀간 시민과 직접 만나는 출판기념회를 열었다.
출판기념회는 청년 소상공인이 운영하는 의정부시 태평로의 한 지역 카페에서 별도의 의전이나 공식 일정 없이 진행됐으며, 김 시장은 시민들과 자유롭게 대화를 나누는 방식으로 운영됐다. 행사 기간 동안 카페에는 많은 시민들이 김 시장과 인사를 나누는 등 조용하지만 꾸준한 발걸음이 이어졌다.
김 시장은 시민 한 명 한 명과 악수를 나누고 책 첫 장에 감사의 뜻을 전하는 문구와 함께 친필 사인을 남겼으며, 일부 시민들과는 자리에 마주 앉아 시정과 일상에 대한 이야기를 나누고 기념사진을 촬영하기도 했다.
행사장에는 시민 의견을 자유롭게 적을 수 있는 ‘소원 트리’가 설치돼 ‘더 살기 좋은 의정부를 기대한다’ ‘청년 일자리를 많이 만들어 달라’ ‘다양한 문화예술 공연을 보고 싶다’ ‘다음 세대를 위한 기반을 마련해 달라’ 등 의정부시 발전을 바라는 다양한 메시지가 걸렸다.
김 시장은 이번 출판기념회를 대규모 행사나 무대 인사 중심이 아닌 지역 카페에서 연 이유에 대해 “책을 매개로 시민과 직접 마주 앉아 이야기하고 싶었다”며 “형식적인 인사보다 진짜 소통이 중요하다고 생각했다”고 밝혔다.
‘의정부 해결사’는 김 시장이 취임 이후 3년 6개월 동안 의정부시가 직면했던 주요 현안과 그 해결 과정을 시민의 시선에서 정리한 기록으로, 아동성폭력범 김근식 사태 대응을 비롯해 고산동 물류센터 백지화, 쓰레기 소각장과 예비군훈련장 이전 문제 등 시민 삶에 직접적인 영향을 미친 사안들이 담겼다.
이와 함께 미군 반환공여지 활용, 기업 유치와 일자리 창출, 생태하천 복원, 교육·교통 혁신, 문화·예술 인프라 확충 등 도시의 중장기 과제들도 함께 다뤘다. 각 사안별로 행정의 판단 배경과 시민과의 협의, 공론화 과정을 구체적으로 서술한 점이 특징이다.
김 시장은 책의 서문을 통해 “시장에게 주어진 한 시간은 47만 시민의 시간과 같은 무게”라며 “시민의 삶과 직결된 선택을 현장에서 책임 있게 해왔다”고 밝혔다. 김 시장은 책 출간을 계기로 시민과의 소통을 더욱 강화하고 향후 시정 방향에 대해 다양한 의견을 나눌 계획이다.
