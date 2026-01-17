美법무부, 미네소타 주지사 수사…파월 이어 또 전례없는 소환
미국 미네소타주에서 이민세관단속국(ICE) 요원의 총격 사망 사건으로 격렬한 시위가 이어지고 있는 가운데 연방 법무부가 단속 방해 공모 혐의로 팀 월즈 주지사 등 주(州) 관계자들을 수사 중이라고 CBS 방송이 16일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면 한 미국 당국자는 CBS에 이번 수사는 월즈 주지사와 제이콥 프레이 미니애폴리스 시장이 최근 몇 주간 미니애폴리스 지역에 배치된 수천명의 이민세관단속국(ICE)과 국경순찰대 요원들에 대한 발언에서 비롯됐다고 전했다.
미 당국자는 또한 법무부의 수사가 2명 이상이 ‘폭력, 협박 또는 위협’을 통해 연방 공무원의 직무수행을 방해하기 위해 공모하는 것을 범죄로 규정하는 연방법 조항에 초점을 맞추고 있다고 전했다.
미네소타주에는 지난해 말부터 불법 이민자 단속과 연방 보조금에 대한 대규모 사기 혐의 수사를 이유로 3000여명의 국토안보부 소속 단속 요원이 배치된 상태다.
특히 지난 7일 이민세관단속국(ICE) 요원이 쏜 총에 미국인 여성 르네 니콜 굿(37)이 숨지면서 연방 당국의 대규모 단속과 수사에 반발하는 시위가 격화하고 있다.
월즈 주지사와 프레이 시장은 이 사건 이후 연방 요원의 대대적인 배치를 공개적으로 비난해왔다.
앞서 토드 블랜치 법무부 차관은 지난 14일 엑스에 “미네소타 폭동은 실패한 주지사와 형편없는 시장이 법 집행에 대한 폭력을 조장한 직접적 결과이다. 정말 역겹다”며 “월즈와 프레이, 나는 필요한 무슨 수단을 쓰더라도 당신들의 테러리즘을 막는 데 집중하고 있다. 이건 위협이 아니라 약속이다”라고 적었다.
법무부의 수사 소식이 알려지자 월즈 주지사는 이날 엑스에 관련 뉴스 링크를 함께 올리며 “사법제도를 무기화해 반대파를 공격하는 건 권위주의적 전술”이라고 비판했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 그동안 미네소타 당국이 시위 진압에 협조하지 않으면 ‘내란법’을 발동할 수 있다고 경고해온 바 있다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들과 만나 “지금 당장은 그것(내란법)을 사용할 이유가 있다고 생각하지 않는다”면서도 “하지만 필요하다면 사용할 것이다. 그것 매우 강력하다”고 위협했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
