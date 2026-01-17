“무례하고 한심” 트럼프에 노벨상 바친 마차도, 노르웨이 ‘분노’

“노벨평화상 반대 운동 일어난다 해도 할 말 없다”

트럼프 “상호 존중 제스쳐” 언급 그쳐

베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도(왼쪽), 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽). 로이터연합뉴스

트럼프 대통령과 협상에서 사용할 수 있는 물건이라도 되는 것처럼 그것을 넘김으로 (노벨)위원회는 물론 노벨상의 상징성에 대한 무례를 보여줬다”고 지적했다.

이런 행동은 믿을 수 없을 만큼 당혹스러운 일이자 세계에서 가장 권위 있고 중요한 상의 권위를 손상하는 짓”이라고 적었다. 그는 “이제 노벨평화상 반대 운동이 일어난다 해도 할 말이 없게 됐다”고 비판했다.

트럼프 대통령이 이 메달을 수락한 것은 그의 인격을 잘 보여준다”며 “그는 다른 사람들의 상과 업적으로 자신을 돋보이게 하려는 전형적인 허풍쟁이”라고 지적했다.

절박한 상황에 놓인 수상자에게 평화상을 갈취하고 있다”고 정곡을 찔렀다.