트럼프의 ‘가자 평화이사회’…우크라·베네수 갈등 중재 추진
도널드 트럼프 미국 대통령이 가자지구 전후 관리를 위해 ‘평화이사회’(Board of Peace) 구상을 발표한 가운데 평화이사회를 우크라이나와 베네수엘라 등 다른 갈등 지역에서도 사용할 계획인 것으로 알려졌다.
16일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 당국자들은 평화이사회라는 신생 기구를 중동 외 지역에서도 분쟁 중재 기구로 운용하려는 방안을 검토 중이다.
앞서 전날 트럼프 대통령은 자신이 의장을 맡는 평화이사회 구성 사실을 발표하면서 “단언컨대, 사회는 언제 어디서 구성된 그 어떤 이사회보다도 가장 위대하고 가장 명망 높은 이사회라고 말할 수 있다”고 강조했다.
유엔 안전보장이사회는 지난해 11월 결의를 통해 평화이사회에 가자지구 과도통치 감독 권한을 부여한 바 있다.
평화이사회가 중동 외에 어떤 지역에서 법적 권한을 갖고 역할을 할 수 있을지 구체적인 구상은 밝혀지지 않았다.
다만 외교 소식통들은 미 당국자들이 니콜라스 마두로 대통령의 체포·압송 이후 혼란에 빠진 베네수엘라가 평화이사회의 다음 중재 대상 지역으로 거론되고 있다고 전했다.
우크라이나의 한 당국자도 평화이사회가 러시아와의 전쟁 종식을 위한 평화안 이행을 감시·보증하는 역할을 맡을 수 있다고 전했다.
하지만 미국의 평화이사회 역할 확대 구상에 대해 서방과 아랍권 외교가에서는 통상적인 외교 절차에서 벗어난 방식이라며 우려의 목소리를 내고 있다고 FT는 전했다.
한 소식통은 “트럼프 행정부는 평화이사회를 유엔을 대체할 수 있는 잠재적 기구, 즉 가자지구 외의 다른 분쟁을 다루기 위한 일종의 비공식 병행기구로 보고 있다”고 말했다.
백악관은 이날 평화이사회 이사진 명단을 발표했다.
이사회는 마코 루비오 미 국무장관, 스티브 위트코프 트럼프 대통령 특사, 재러드 쿠슈너 트럼프 대통령 맏사위, 토니 블레어 전 영국 총리, 마크 로완 아폴로 글로벌 매니지먼트 최고경영자(CEO), 아자이 방가 세계은행(WB) 총재, 로버트 게이브리얼 백악관 국가안보 부보좌관이 등 7명으로 구성됐다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
