의왕시, 왕송호수공원 자원회수시설 설치 전면 재검토

자원회수시설 설치로 인한 왕송호수 환경오염 우려·주거환경 악화 가능성 등을 들며 사업에 대한 전면 백지화를 요구하고 나섰기 때문이다.

이에 따라 시는 상반기 중 관련 타당성 용역을 추진하고, 주민 대표와 전문가, 시의원 등이 참여하는 입지선정위원회를 구성해 각계각층의 다양한 의견을 수렴한 뒤 최종 입지를 결정할 계획다.